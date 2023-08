Vanavond op tv: James Bond tegen de Russen, gezellig in de tuin met Wim Lybaert en twéé reeksen voor sportfans

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Capture’

Deze reeks, over een korporaal die tot zijn eigen verbazing wordt beschuldigd van ontvoering en moord, doet het al twee seizoenen goed op de BBC. Belangrijkste vragen in de serie: welke beelden zijn echt, welke niet en doe je er goed aan om te geloven wat je ziet? U hoeft geen uren met ChatGPT te hebben geconserveerd om de relevantie van dat onderwerp vandaag te zien.

Om 20.25 op NPO 2

‘Goldeneye’

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie leert geheim agent James Bond in Monte Carlo de mysterieuze Russische Xenia Onatopp kennen, maar hij heeft er geen vermoeden van dat ze een handlanger is van zijn aartsvijand Oroemov. Eerste Bond-film met Pierce Brosnan in de smoking van 007.

Om 20.35 op VTM 3

‘Zomeravonden’

In zijn nieuwe programma ontvangt Wim Lybaert bekende medemensen in zijn eigen tuin voor een goed gesprek en een dito maaltijd. Een stilstaande versie van ‘De Columbus’ dus eigenlijk. Moet goedkomen, met andere woorden.

Om 20:50 op VRT 1

Mark Cavendish: Never Enough Beeld Netflix

‘Mark Cavendish: Never Enough’

Netflix volgde Cav in de turbulentste jaren van zijn carrière, van 2017 tot en met 2021. Een periode waarin hij worstelde met ziekte en depressie, maar evenaarde hij ook het record van meeste etappezeges in de Ronde van Frankrijk van Eddy Merckx.

Nu op Netflix

‘Winning Time: the Rise of the Lakers Dynasty’ (seizoen 2)

Het tweede seizoen van deze reeks over de geschiedenis van de L.A. Lakers, nagespeeld door acteurs, begint waar het vorige stopte: in 1980, na een seizoen waarin de Lakers kampioen speelden. De makers gingen in de eerste reeks wel heel losjes met de feiten om en kregen daarvoor veel kritiek van basketbalkenners, benieuwd hoe ze het nu hebben aangepakt.

Nu op Streamz

