Vanavond op tv: Jan Decleir en Hollandse borstjes, een Belgische sekteleider en de meest gehate man op het internet

‘Mira’

Met de hulp van een streepje Hollands bloot – Willeke van Ammelrooy bracht in haar doorweekte nachtkleedje menig tienerhoofd op hol – bevrijdde regisseur Fons Rademakers het conservatieve Vlaanderen begin jaren 70 van het juk der preutsheid. Herlees hier het oordeel van Onze Man over deze eerste Vlaamse (soft)erotische filmklassieker.

Om 20.35 op VTM Gold

Edgard Doulière in 'De 42 kinderen van de goeroe' Beeld Streamz

‘De 42 kinderen van de goeroe’

In afwachting van het nieuwe seizoen van ‘Het huis’ dat in het najaar op de buis verwacht wordt, duikt Eric Goens in de zieke en megalomane geest van Edgard Doulière, een in 1931 in Ukkel geboren zelfverklaarde therapeut die in Frankrijk een sekte oprichtte en gretig seksuele ‘rituelen’ uitvoerde op jonge vrouwen. Daaruit kwamen 42 kinderen voort. De bedoeling van Doulière: zijn zaad verspreiden over de wereld en een überras creëren.

Nu te zien op Streamz

‘High Energy: The Revival of Disco’

Als antwoord op de commerciële discomuziek uit de jaren 70 ontstond in de jaren 80 in de gayscene van San Francisco, New York en Montreal een nieuw soort discogeluid: Hi-NRG. Met 127 pompende beats per minuut zetten nummers als ‘Relax’ van Frankie Goes to Hollywood en ‘This Time I Know It’s for Real’ van Donna Summer dansvloeren van Londen tot Timboektoe in vuur en vlam.

Om 19.00 op Canvas

‘Tina’

Intiem en onthullend portret van de ‘Queen of Rock ‘n’ Roll’ aan de hand van nooit eerder vertoond beeldmateriaal en het wellicht laatste interview van Tina Turner zelf, die al een hele tijd met ernstige gezondheidsproblemen kampt.

Om 20.20 op NPO 3

‘Hannibal’

Ridley Scott regisseerde deze sequel op ‘The Silence of the Lambs’ en werd er destijds voor neergesabeld, omdat hij de ijzige toon van Jonathan Demmes film inruilde voor grand guignol en cynische humor. Op zichzelf bekeken blijft dit echter een enorm amusante thriller, met het bloederige hart van een B-film.

Om 20.30 op Play4

‘Mae West - Dirty Blonde’

De platinablonde Amerikaanse actrice, scenariste en toneelschrijfster Mae West (1893-1980) was de voorloper van de bad girl. In de jaren 1920 choqueerde ze het deftige Broadway-publiek meermaals met haar seksueel getinte woordspelingen en haar provocerende uitlatingen over de traditionele man-vrouwverhoudingen.

Om 23.10 op NPO 2

Hunter Moore in 'The Most Hated Man on the Internet' Beeld netflix

‘The Most Hated Man on the Internet’

De makers van populaire truecrimetitels ‘Don’t F**k with Cats’ en ‘The Tinder Swindler’ richten de camera ditmaal op Hunter Moore, de ploert die in 2010 de wraakpornowebsite IsAnyoneUp.com oprichtte en zichzelf op de borst klopte als zelfverklaard Koning van de Wraakporno, Professionele Levensvernieler en Spirituele Afstammeling van Charles Manson. 16 maanden lang kon hij ongestoord zijn gang gaan en naaktfoto’s van nietsvermoedende mensen – voornamelijk ex-liefjes van op hun ego getrapte druiloren – online posten, tot een moeder van een slachtoffer het als haar persoonlijke missie beschouwde om Moore ten val te brengen.

Nu te zien op Netflix

