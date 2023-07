Vanavond op tv: Jason Statham en een haai, de terugkeer van M-Kids en twee absolute topfilms

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Meg’

Vergeet Barbenheimer: de enige film waar wij deze zomer écht naar uitkijken, is het in augustus uitkomende ‘The Meg 2', het vervolg op de vermakelijke actieflick waarin Jason Statham met de harpoen in de hand en onder het grommen van ‘Kauw op dit!’ strijdt tegen een gigantische killerhaai. Hap!

Om 20.35 uur op Play 6

‘Tien om te zien’

Al wekenlang lang bericht HLN.be dagelijks over de terugkeer van ‘Tien Om Te Zien’, maar pas vanavond is het zover. Maak uw borst maar nat voor de terugkeer van M-Kids, het eerste soloconcert van Francisco Schuster en de bekende metalzanger Helmut Lotti. Hebben we er een beetje zin in? Ik hoor jullie niet! HEBBEN WE ER EEN BEETJE ZIN IN? Dat dacht ik wel.

Om 20.50 uur op VTM

Tien Om Te Zien - Laura Tesoro, Metejoor en Hannah Mae Beeld VTM

‘Danny & the Americans’

De American dream eindigt nogal vaak met een ruw ontwaken: de VS is een land van eindeloze mogelijkheden, maar het blijft er dringen aan de rand van de samenleving. De Nederlandse journalist Danny Ghosen sprak met daklozen, drugsverslaafden en wapenbezitters aan de westkust van de Verenigde Staten voor de vierdelige docureeks ‘Danny & the Americans’. Lees hier alvast ons gesprek met Ghosen.

Om 21.05 uur op NPO2

‘Portrait de la jeune fille en feu’

Tranen van ontroering spatten tegen de muren – oei, ons mooie vliesbehang! – als wij terugdenken aan de door merg en been klievende slotscènes uit ‘Portrait de la jeune fille en feu’, Céline Sciamma’s hoogstaande, op het eind van de 18de eeuw gesitueerde drama over de verzengende liefde tussen een kunstschilderes (Noémie Merlant) en een aristocratische jongedame (Adèle Haenel) die op het punt staat om dik tegen haar zin te worden uitgehuwelijkt aan een saaie Italiaanse edelman. Voor de manier waarop Sciamma dit ogenschijnlijk eenvoudige liefdesverhaal laat openbloeien tot een hartverscheurende tragedie, bestaat maar één woord: meesterlijk.

Om 23.50 uur op NPO2

Portrait de la jeune fille en feu Beeld rv

‘The Witcher (seizoen 3, deel 2)’

De tweede helft van het derde seizoen van de populaire Netflix-fantasyreeks wordt vooral druk besproken omdat acteur Henry Cavill nog een laatste keer de hoofdrol als Geralt van Rivia speelt, daarna neemt Liam Hemsworth het van hem over. En dat kwam zelfs voor de acteurs onverwacht.

Nu op Netflix

‘Star Wars: a New Hope’

Zonder zwanzen: minstens één keer per jaar kijken wij naar de allereerste en nog steeds schitterende ‘Star Wars’ met niets anders aan dan onze vintage ‘Star Wars’-zwembroek. En telkens opnieuw krijgen wij kippenvel van de rondflitsende X-Wing-toestellen, de gierende TIE-fighters en de knetterende lichtsabels.

Om 20.30 uur op VTM 2

