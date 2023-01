Vanavond op tv: Jelle De Beule met Gloria Monserez in een tienerreeks en een meesterwerk van Francis Ford Coppola

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Liefdestips aan mezelf’

Deze webreeks, gebaseerd op de gelijknamige tienerroman van Sylvia Van Driessche, werd door Play aangekondigd met de baseline: ‘Hoe de fuck weet ge of iemand u wil? En wanneer is dat dan ‘liefde’?’ U merkt het meteen: diepzinnig gefilosofeer en existentialistische poëzie zal u ten dele vallen zodra u op de ‘play’-knop drukt. Een jongerenreeks over liefde, vriendschap en mentaal welzijn met onder andere Gloria Monserez, Nathan Naenen, Maïmouna Badjie en Jelle De Beule.

‘3:10 to Yuma’

Remake van een western met Glenn Ford uit 1957, waarin rancher Christian Bale outlaw Russell Crowe naar het station moet begeleiden om daar de trein naar de nor te nemen. Een plezierritje wordt het uiteraard niet. Sfeervol, entertainend, prima geacteerd en gemaakt met enorm veel affectie voor het genre.

‘The Godfather’

‘The Godfather’, het eerste voldragen meesterwerk van Francis Ford Coppola, staat niet voor niets in het hart en de ziel van Onze Man gekerfd. Eén van de duizenden redenen waarom: er wordt in deze iconische maffiafilm ongeveer evenveel screen time besteed aan kalfsvlees, cannoli en gehaktballen in tomatensaus als aan machinegeweren, complotten en moordaanslagen. En zo hoort het.

‘Het verhaal van Vlaanderen’

Vanavond reist Tom Waes, ieders favoriete gesubsidieerde geschiedenisleraar, naar het jaar 1349. Toen kregen de bewoners van dit grondgebied te maken met een vernietigende ziekte: de pest. Gelukkig braken daarna betere tijden aan, met de hertogen van Bourgondië en hun groteske verhaal van grootheidswaanzin, grandeur en rijkdom. Valt ongetwijfeld weer van alles over te schuimbekken, pardon, tweeten vanavond.

