Vanavond op tv: Jeroom en de MILFs, bibberen in Bernabéu, en een schoonmaker die lijken opruimt

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Bake Off Vlaanderen: Moederdagspecial’

Speciaal voor Moederdag nodigt Jeroom vanavond drie bekende papa’s in de ‘Bake Off’-tent uit die samen met zoon- of dochterlief hun bakkunsten bovenhalen om de mama’s te verrassen. Kruisen de deegrollen: Sam Gooris en zoon Kenji, Danny Timmermans en plusdochter Gloria Monserez, en Christophe Stienlet en zoon Juneau.

Om 20.35 op Play4

‘UEFA Champions League: Real Madrid - Manchester City’

Na de 4-3 uit de heenwedstrijd in Manchester – een spektakelstuk om vingers en duimen bij af te likken – hoopt Real Madrid de minuscule achterstand vanavond in het eigen Estadio Santiago Bernabéu goed te maken. Trekken Thibaut Courtois en co alsnog aan het langste eind of stoot City met Kevin De Bruyne voor het tweede jaar op rij door naar de finale?

Om 20.35 op VTM 2

‘Kicking Off: The Rise and Fall of the Super League’

Iets meer dan een jaar geleden kondigden twaalf van Europa’s rijkste voetbalclubs aan dat ze een nieuwe, eigen voetbalcompetitie wilden vormen: de Super League. Nadat het hoongelach dat daarop uitbrak was gaan liggen, werd het onzalige idee weer afgevoerd. De BBC reconstrueert de saga en legt een frappant netwerk bloot van Amerikaanse fondsen, Russische oligarchen, Europese industriële magnaten en de koninklijke familie uit de Golf.

Om 22.30 BBC 2

‘NOS Nieuwlande’

Nu het niet altijd makkelijk is om te geloven dat de meeste mensen deugen, komt deze docu als geroepen. Ze vertelt het verhaal van het kleine Nederlandse dorpje Nieuwlande dat tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan honderd Joden verborgen hield voor de nazi’s.

Om 20.45 op NPO 2

Tugrul Çirakoglu in 'Niet normaal vies' Beeld BNNVARA

‘Niet normaal vies’

Dagelijks wordt Tugrul Çirakoglu, de bekendste schoonmaker van Nederland, geconfronteerd met eenzaamheid, verslaving, ziekte en dood. ‘Wat me tijdens de pandemie opviel, was dat de methode van zelfdoding veel extremer werd. Daarvoor was het vaak de polsen doorsnijden, maar sinds corona is het meteen de keel doorsnijden, één keer zelfs met een kettingzaag. Of de keel doorsnijden én bleekmiddel drinken.’

Om 21.10 op NPO 3

Anneke Blok en Martijn Lakemeier in 'Oorlogswinter' Beeld VMMA

‘Oorlogswinter’

Welke boomer heeft Jan Terlouws klassieke jeugdroman over de 15-jarige Michiel, die zich tijdens de Hongerwinter van 1944-45 ontfermt over een neergehaalde Britse piloot, níét gelezen? In 2008 tekende regisseur Martin Koolhoven (‘Brimstone’) voor deze verrassend rauwe verfilming.

Om 22.40 op NPO 3

Meer kijktips? Check humo.be/gids