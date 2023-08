Vanavond op tv: Jeroom in De Slimste Mens, een coureur die vocht voor zijn toekomst en de aftrap van uw dagelijkse soap

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Lord of War’

Wie naar deze film kijkt, doet dat met de steun van Amnesty International: de mensenrechtenorganisatie was in 2005 lovend voor de aandacht die de film aan de internationale wapenhandel schenkt. Hoofdfiguur Yuri Orlov (Nicolas Cage) zou gebaseerd zijn op de Russische wapenhandelaar Viktor Boet.

Om 22.25 op VTM 2

‘Bart en de zoektocht naar de dubbelganger’

Niels Destadsbader beseft het als hij naar Aaron Blommaert luistert en Koen De Bouw als hij een artikel over Guy Van Sande leest: we lijken allemaal meer op elkaar dan we denken. Niemand is uniek, vindt ook de Nederlandse filmmaker en kunstenaar Bart Eysink Smeets. Om dat punt te bewijzen, zoekt hij naar mensen die zo goed mogelijk op hem lijken.

Om 20.27 op NPO 2

Lees ook De dubbelganger in elk van ons volgens Bart Eysink: ‘Ik heb ook één bekende Vlaming gevonden’

‘Inside Detroit with Ben Fogle’

Detroit, ooit het hart van de Amerikaanse auto-industrie en de geboorteplek van Motown, is nu vooral een symbool van stedelijk verval. Reporter en avonturier Ben Fogle gaat na waar het verkeerd is gelopen in de spookstad.

Om 20.10 op Canvas

‘Familie’

De 7259ste aflevering van Vlaanderens langst lopende soapserie begint met een uitgetelde Niko (Jo Hens) op het Canvas en de auto van Veronique (Sandrine André) in het Kanaal. Qua dramatische aftrap kan dat tellen.

Om 20.05 op VTM

‘The Last Rider’

Koersen, bijna sterven in een jachtongeval, terugkeren in het peloton en kromgebogen over een revolutionair triatlonstoer de spannendste Tour ooit beslechten met Laurent Fignon: de vraag is niet of Greg Lemond een documentaire verdient, maar waarom het zo lang heeft geduurd.

Om 21.20 op Canvas

‘De slimste mens’ (met Jeroom)

Jeroom in de Nederlandse Slimste Mens Beeld NPO

Na Philippe Geubels en Erik Van Looy mag nu ook Humo’s huistekenaar Jeroom ons land verdedigen in de Nederlandse versie van ‘De slimste mens’. Hopelijk vragen ze hem wie de derde loopster was voor België in de Olympische 4x100 meter-finale van 2008 of hoe de broer van Romulus heet met wie hij samen Rome stichtte.

Om 20.34 op NPO 1

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door De slimste mens (KRO-NCRV) (@deslimstemens_nl) op 28 Aug 2023 om 5:29 PDT

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids