Vanavond op tv: Jessica Chastains decolleté- en pokerspel, Adil en Bilalls patsergedrag, en alleen Thomas Vanderveken blijft bestaan

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Ook in het nieuwe seizoen van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ mogen tien boeiende gasten achtereenvolgens pootjebaden in het immer sympathieke aura van gastheer Thomas Vanderveken. Strafpleiter Nina Van Eeckhaut bijt de spits af, en koos daarbij onder andere voor een muziekfragment van Leonard Cohen, de beautiful loser van wie ze al sinds haar 10de fan is.

Om 22.05 uur op Canvas

‘Molly’s Game’

Aaron Sorkin, vooral bekend als scenarist van ‘The West Wing’ en ‘The Social Network’, debuteerde als regisseur met dit portret van Molly Bloom (Jessica Chastain, één en al decolleté en gotspe), een voormalige alpineskiester die begin jaren 2000 stinkend rijk werd door illegale pokeravonden te organiseren voor rijkelui. Dat liep allemaal goed tot de FBI voor de deur stond. Als regisseur is Sorkin misschien wat kleurloos, zeker vergeleken met David Fincher of Danny Boyle, die Sorkins scenario’s spetterend tot leven brachten. Maar scherpzinnig en entertainend is zijn film zeker.

Om 22.15 uur op Eén

Beeld rv

‘Patser’

Nu de war on drugs in Antwerpen zo vlotjes verloopt, is deze spectaculaire misdaadfilm van Adil El Arbi en Bilall Fallah eens zo relevant geworden. Flitsend portret van enkele Marokkaanse patsers die per ongeluk verzeild raken in een conflict met de drugsmaffia. Hyperkinetisch en opwindend, zij het ook lichtjes uitputtend.

Om 22 uur op VTM

‘The Playlist’

De ene streaminggigant doet het verhaal van de andere in ‘The Playlist’, een zesdelige Zweedse Netflix-original over hoe Spotify de wereld heeft veroverd en onze manier van naar muziek luisteren heeft veranderd. De reeks, gebaseerd op het boek ‘Spotify Untold’ van twee Zweedse onderzoeksjournalisten, laat zien hoe oprichter Daniel Ek van de kleine start-up een technologiereus maakte.

Nu op Netflix

Beeld TMDb

‘Three Faces’

Meeslepend vrouwenportret door Jafar Panahi, de Iraanse regisseur wiens kritiek op zijn thuisland hem een uitreisverbod van twintig jaar opleverde. Panahi speelt een versie van zichzelf, die samen met actrice Behnaz Jafari op reis gaat om een jonge wannabe-actrice te redden van haar verstikkende thuissituatie.

Om 23.35 uur op Canvas

