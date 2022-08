Vanavond op tv: Joe Exotic meets The Big Bang Theory, een Marc Didden-grand cru en een duik naar het graf van Leonardo DiCaprio

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Running with the Devil: The Wild World of John McAfee’

Heeft Netflix met deze documentaire over de excentrieke softwareontwikkelaar John McAfee een waardige opvolger voor ‘Tiger King’ beet? Afgaande op de trailer durven we te gokken van wel. Daarin komt behalve McAfee’s vlucht naar Guatemala ook zijn ruzie met een Mexicaans drugskartel en zijn mysterieuze zelfmoord vorig jaar in een ­Spaanse cel aan bod.

Nu te zien op Netflix

‘Brussels by Night’

Onze Marc Didden debuteerde als regisseur met ‘Brussels by Night’ in 1983, Belgiës eigenste stemmige grootstadfilm. Een zelfdestructieve man (François Beukelaers) doolt met andere verloren zielen rond in onze hoofdstad. Straffe soundtrack van Raymond van het Groenewoud, met een gastrolletje voor Guy Mortier.

Om 20.35 op VTM GOLD

‘Champions League: PSV Eindhoven - Glasgow Rangers’

Op dinsdag 6 september gaat de bal weer aan het rollen in de prestigieuze Champions League. Club Brugge is als landskampioen al zeker van een plaats in de groepsfase. Vicekampioen Union werd in de voorrondes uitgeschakeld door Rangers FC. Kunnen de Schotten in deze ultieme play-offwedstrijd ook PSV Eindhoven opzijzetten? De heenwedstrijd in Glasgow eindigde op 2-2.

Om 20.35 op VTM 2

‘Back to the Titanic’

In 2019 dook voor het eerst in vijftien jaar een groep onderzoekers naar de ­Titanic. Met nieuwe onderzeecamera’s konden ze de staat van het schip beter dan ooit tevoren onderzoeken.

Om 21.20 op Canvas

Jacques Tati in 'PlayTime' Beeld © VRT

‘PlayTime’

De visionaire Franse regisseur Jacques Tati brengt in ‘PlayTime’ de mallemolen van het moderne leven meesterlijk in beeld. Van een plot is nauwelijks sprake: Tati, onmiskenbaar met hoed en pijp, verdwaalt in een futuristisch Parijs en kijkt zijn ogen uit. Een ware klassieker en destijds, in 1967, de duurste Franse film ooit gemaakt.

Om 22.10 op Canvas

