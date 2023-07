Vanavond op tv: Johnny Depp blijkt nog steeds een goede acteur, ‘De slimste mens’ en Bryan ‘Walter White’ Cranston

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘City of Lies’

Al ingeblikt in 2016, maar pas jaren later uitgebracht: het deftige, maar soms ietwat verwarrende speurwerkdrama ‘City of Lies’, met Johnny Depp als de rechercheur die geobsedeerd raakt door de moord op The Notorious B.I.G. Wij zagen dat Depp nog steeds een goede acteur is die, als hij in Hollywood nog een toekomst heeft, het onvermijdelijke verdwijnen van zijn jeugdige looks moeiteloos kan compenseren met een William Holden-achtige rijpheid.

Om 22.10 uur op VTM 2

‘De slimste mens’

Presentator Philip Freriks is geen Erik Van Looy, jurylid Maarten van Rossem is wel een brompot maar nog geen Jeroom, maar voor de rest is ‘De slimste mens’ in Nederland ook een spel dat draait rond algemene kennis, associatie en kandidaten die valsspelen verpakken als ‘strategisch laten zakken’. Extra reden om in te schakelen dit jaar: Jeroom maakt dit seizoen zijn opwachting als kandidaat.

Om 20.34 op NPO 1

Jeroom in de Nederlandse Slimste Mens Beeld NPO

‘Licence to Kill’

Ieder zijn mening, maar voor ons is het indertijd zwaar geflopte ‘Licence to Kill’ de meest onderschatte Bondfilm aller tijden. Robert Davi is een geweldige booswicht, het stuntwerk oogt spectaculair, en de gewichtigheid van de onterecht verguisde Timothy Dalton vormt een voorbode van het sérieux van Daniel Craig.

Om 20.35 uur op VTM 3

‘Your Honor’

Eerste hoofdrol in een televisiereeks voor Bryan ‘Walter White’ Cranston sinds het einde van ‘Breaking Bad’. In ‘Your Honor’, een Amerikaanse adaptatie van een Israëlisch origineel, speelt hij Michael Desiato, een rechter uit New Orleans die van het rechte pad afwijkt wanneer zijn zoon Adam een verkeersongeval veroorzaakt waarbij de zoon van een invloedrijke misdaadbaas om het leven komt.

Om 20.45 uur op Canvas

‘The Lady of Silence: the Mataviejitas Murders’

Veel vrouwelijke seriemoordenaars zijn er niet, maar dat is niet de enige reden waarom Juana Barraza tot de verbeelding spreekt. De Mexicaanse focuste zich rond de eeuwwisseling namelijk op een heel specifieke groep slachtoffers: oude, weerloze vrouwtjes, wat haar de bijnaam La Mataviejitas opleverde – de oudevrouwtjesmoordenaar. Toen Barraza in 2006 uiteindelijk werd gearresteerd, had ze wellicht meer dan veertig bejaarden om het leven gebracht.

Nu op Netflix

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co.

