Vanavond op tv: Johnny Depp tegenover Amber Heard en Frances Lefebure tegenover Wim Lybaert

Depp v Heard

Een staande ovatie in Cannes en recorddeal met Dior: Het imago van Johnny Depp heeft het veelbesproken proces tegen zijn ex ­Amber Heard in 2022 wonderwel goed overleefd. Veel heeft te maken met hoe de zaak leefde op sociale media, en dan vooral op TikTok, waar duizenden accounts Amber Heard afschilderden als een leugenachtige zottin die uit was op het geld van ­Johnny Depp.

De makers van ‘Depp V Heard’ sloegen ruim twee maanden lang hun tent op in de rechtszaal en registreerden alles wat daar gezegd werd: hun driedelige docu biedt, zo beloven ze, een neutrale kijk op het proces en toont wat er gebeurt als sociale media worden ingezet om de partijen zwart te maken.

Vanaf nu op Netflix

Het proces dat de wereld in de ban hield: ‘Door Depp en Heard vergaten we onze energiefactuur’

Zomeravonden

Deze zomer kokkerelt Wim Lybaert elke avond het favoriete jeugdgerecht van en bekende Vlaminge. Vanavond is het de beurt aan hoogzwangere actrice Frances Lefebure, die door Lybaert de Tom Kha Kai van haar mama krijgt voorgeschoteld. Dat is trouwens een soepgerecht uit de Laotiaanse en Thaise keuken, als we Wikipedia mogen geloven.

Om 20.55 op VRT 1

Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens uit ‘F*** You Very, Very Much’: ‘Ach, dat schoonheidsideaal. We moeten niet zagen, we zijn gewoon mooi’

Beeld VRT

Interrogation

Twintig jaar nadat Eric Fisher tot levenslang wordt veroordeeld voor de moord op zijn moeder, wordt de zaak opnieuw geopend omdat er twijfels zijn gerezen over de aanpak van detective David Russell. Elke aflevering van deze experimentele, tiendelige ‘true crime’-dramareeks bestaat uit een ondervraging van één van de betrokkenen, zowel tijdens het originele onderzoek in de jaren 80 als tijdens de heropende case in de jaren 2000.

Om 22.00u op Canvas

UEFA Super Cup: Manchester City - Sevilla FC

De eerste échte prijs van het seizoen - sorry Cristiano Ronaldo - wordt vanavond uitgereikt. Kan underdog Sevilla het grote Manchester City te sluw af zijn? Die kans werd toch al enkele fracties groter toen Kevin De Bruyne vorige vrijdag opnieuw geblesseerd uitviel.

Om 20.30u op VTM 2

Beeld CANAL+

The Bridges of Madison County

Meryl Streep speelt een brave huisvrouw, Clint Eastwood een oudere fotograaf die haar hormonen op hol brengt. Wat een melig flutfilmpje had kunnen zijn, wordt een bedachtzame romance over ouder worden en gemiste kansen, smaakvol ingeblikt door Eastwood zelf.

Om 20.35u op Play7

