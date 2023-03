Vanavond op tv: jong en virtuoos in Shanghai, het geweten van Liam Neeson en een strafpleiter achter de tralies

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Piano Dreams’

Behalve een fascinerend portret van drie jonge virtuoze pianisten in miljoenenstad Shanghai, schetst ‘Piano Dreams’ ook een beeld van de steeds groter en rijker wordende Chinese middenklasse, waar ouders een klein fortuin willen investeren om hun kinderen te laten slagen in het leven.

Om 23.00 op NPO 2

‘Schindler’s List’

De zwartwitfotografie, de regie van Steven Spielberg, de muziek van John Williams: na dertig jaar zit er nog altijd geen spatje sleet op dit zielroerend cinematografisch meesterwerk over Oskar Schindler (Liam Neeson), een Duitse zakenman die tijdens WOII driehonderd Joodse arbeiders in zijn fabriek tewerkstelt en wiens geweten door de Holocaust brutaal wordt wakker geschud.

Om 20.35 op VTM 3

‘Recht naar de gevangenis’

In deze aflevering volgen we gerenommeerd strafpleiter Omar Souidi tijdens zijn opsluiting. Omar wordt eerst in een politiecel opgesloten in hartje Brussel, waar hij verbolgen is over de onmenselijke omstandigheden die hij daar aantreft. Na zijn transfer naar de gevangenis van Haren wordt Omar op cel opgewacht door ex-gedetineerde én ex-bokskampioen Ismaïl Abdoul.

Om 21.00 op Play4

Penn Badgley in 'You' Beeld TMDb

‘You: seizoen 4, deel 2'

Penn Badgley pakt na zijn rol als ruziestoker in ‘Gossip Girl’ uit met een nog weerzinwekkender personage: Joe Goldberg, de sadistische en psychopathische stalker in ‘You’. Tot zijn eigen verbazing groeide de Netflix-reeks uit tot een kijkcijferkanon en Joe tot een seksbom. De eerste helft van het vierde seizoen was wekenlang de populairste titel op Netflix, sinds vorige week kan u kijken naar een nieuwe lading afleveringen.

Nu te zien op Netflix

