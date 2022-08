Vanavond op tv: joyriden met Joris Hessels, ontbijten met Danira en Kobe, en pokeren met Bond

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Taxi Joris: seizoen 2’

Tijdens zijn ritten doorheen het hele land luistert Joris Hessels naar het intrigerende levensverhaal van zijn passagiers en pikt hij waar mogelijk een stukje van hun dagelijkse leven mee. Benieuwd of er dit seizoen een even fascinerende figuur als luxe-escort Noa Aliya meerijdt. ‘Ik heb verschillende afspraakjes gehad met mannen die mij hebben leren kennen via ‘Taxi Joris’.’

Om 21.20 op Canvas

Danira Boukhriss Terkessidis en Kobe Ilsen in 'Over eten' Beeld © VRT - Thomas Geuens

‘Over eten: seizoen 4’

Kobe Ilsen en Danira Boukhriss Terkessidis openen het nieuwe ‘Over eten’-seizoen met een doorlichting van het ontbijt. Staat er ’s morgens brood of ontbijtgranen op de tafel, kaas of choco, koffie of fruitsap? En wordt er überhaupt wel ontbeten? En wat in godsnaam is ‘cruesli’? Delen voorts hun ontbijtgeheimen: wielrenner Yves Lampaert en zanger Bart Kaëll.

Om 20.40 op Eén

‘Pano: Vlaanderen vervuild’

Samen met het nieuwe tv-seizoen maakt ook ‘Pano’ weer zijn opwachting. Het onderzoeksmagazine van de VRT-nieuwsdienst dat de afgelopen jaren meer dan één wantoestand blootlegde, onderzoekt dit keer hoe vervuild Vlaanderen is. Welke impact heeft milieuvervuiling op onze levensverwachting? Reportagemaker Fabian Lefevere: ‘Sinds onze PFOS-reportage merken we dat niemand nog wil getuigen voor de camera, ook niet anoniem.’

Om 21.35 op Eén

‘Meeting Gorbachev’

Naar aanleiding van het overlijden van Michail Gorbatsjov zendt Canvas vanavond de documentaire ‘Meeting Gorbachev’ uit 2018 nog eens uit. Daarin heeft de Duitse regisseur Werner Herzog een bijzonder interessante en openhartige tête-à-tête met de voormalige Sovjetleider en belangrijkste architect van de val van het Sovjetblok.

Om 22.50 op Canvas

Daniel Craig en Eva Green in 'Casino Royale' Beeld TMDb

‘Casino Royale’

De eerste Bondfilm met Daniel Craig was een verfrissende reboot waarin het personage met veel meer realisme en ruwheid werd neergezet dan in het Pierce Brosnan-tijdperk. Craig bleek een uitstekende Bond, Eva Green een onvergetelijke Bondgirl en Mads Mikkelsen een fenomenale, bloed huilende schurk.

Om 20.35 op VTM 2

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

