Vanavond op tv: Kaley Cuoco zuipt, Jeroen Meus rouwt en Simon Mignolet wint

‘The Flight Attendant’

Eerder al te zien op Streamz en vanaf vanavond ook op Play5: ‘The Flight Attendant’, een met lof overladen serie die de hallucinante avonturen volgt van stewardess Cassie Bowden. De losbandige thirtysomething (een gewéldige Kaley Cuoco) zuipt, feest en vogelt erop los, tot ze op een dag wakker wordt naast een dode miljonair. Onze Man was onmiddellijk verkocht en gaf de HBO-hit vier sterren. ‘Kaley Cuoco is zo ontzettend goed in ‘The Flight Attendant’ dat ze in één klap 12 seizoenen ‘The Big Bang Theory’ doet vergeten.’

Om 20.35 op Play5

‘Dagen zonder broer’

Op 31 december 2021 nam Jeroen Meus afscheid van zijn broer en soulmate Wim. Veel mensen staken hem met condolerende briefjes en kaartjes een hart onder de riem. Voor deze driedelige documentaire opent Meus die schuif opnieuw, en gaat hij op zoek naar de mensen die hem met hun troostende woorden en eigen getuigenissen door die eerste donkere periode hebben geholpen.

Om 20.45 op Eén

‘De Gouden Schoen 2022'

De vraag is niet wíé de Gouden Schoen wint, maar wel met hoeveel punten verschil Simon Mignolet de concurrentie vanavond achter zich laat. De doelman van Club Brugge was vorig seizoen van goudwaarde bij de landskampioen en zorgde er bijna eigenhandig voor dat blauw-zwart bij de laatste zestien zit in de Champions League.

Om 20.35 op VTM

Winteruur - Ella-June Henrard en Wim Helsen Beeld Panenka

‘Winteruur’

Onlangs loste Streamz een eerste trailer van het tweede seizoen van ‘Fair Trade’, de ‘genadeloos entertainende krimireeks’ van Marc Punt (‘Matroesjka’s’) met Ella-June Henrard in één van de spraakmakende hoofdrollen. In afwachting van de release in februari doet de actrice vanavond een boekje open bij Wim Helsen.

Om 22.50 op Canvas

‘Sunless Shadows’

In een Iraanse jeugdgevangenis zitten tienermeisjes opgesloten voor de moord op hun vader, echtgenoot of ander mannelijk familielid. In deze indringende Iraans-Noorse documentaire vertellen ze openlijk over de redenen en gevolgen van hun vreselijke daad.

Om 23.00 op Canvas

Máiréad Tyers in 'Extraordinary' Beeld TMDb

‘Extraordinary’

‘Ik ben lui, heb een totaal gebrek aan ambitie, ben egoïstisch en was nooit mijn handen na een toiletbezoek’, zo antwoordt Jen tot haar eigen verbazing wanneer ze tijdens een sollicitatiegesprek de vraag krijgt om haar zwakke punten op te noemen. Dat de jongedame zo verrassend eerlijk is, komt doordat de vrouw aan de andere kant van de tafel niet alleen een ooglapje heeft, maar ook de gave om mensen de waarheid te laten vertellen. Iedereen in ‘Extraordinary’ – een nieuwe Britse komische serie van de makers van ‘Killing Eve’ – bezit een speciale kracht, gekregen op de dag waarop ze 18 zijn geworden. Iedereen, behalve Jen.

Nu te zien op Disney+

