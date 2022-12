Vanavond op tv: Kamal Kharmach die even mag, een tijger op een boot en heel veel muziek

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘True Crime Belgium: Little John’

Fans van ‘De volksjury’ weten dat niks zo goed smaakt bij de cava als een tot de verbeelding sprekende moordzaak. Dat is niet de enige reden dat Streamz net op oudjaar uitpakt met ‘Little John’. De feiten werden namelijk ontdekt op oudjaar 2016, toen jagers in de bossen van het West-Vlaamse Geluwe het lichaam van een Vietnamese studente ontdekten. De kleine John is dader John Vandoolaeghe, die zijn partner met de dame had bedrogen en haar naar België lokte om met haar af te rekenen.

Nu op Streamz

Lees ons interview met Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck van ‘De volksjury’: ‘Soms letten we op onze woorden. We wéten dat er in de gevangenis naar ons wordt geluisterd’

‘Ennio’

Bij het wisselen van het ene jaar voor het andere halen de zenders traditioneel hun muziekdocumentaires en concertregistraties uit de kast. Op Eén kunt u kijken naar Adele, op BBC 2 naar de jaarlijkse ‘Hootenanny’ van Jools Holland en Canvas zwaait 2022 uit met een opmerkelijke docu over de maestro van de filmmuziek.

Om 21.30 op Canvas

‘Kamal Kharmach: Mag ik even?’

Wie laatst lacht, kijkt meestal naar een oudejaarsconference. Ook dit jaar heeft Kamal Kharmach de eer om 365 dagen aan oorlogsgeweld, inflatie en dj’ende socialisten uitgeleide te doen. Geen show om bij in slaap te vallen, want Kharmach staat bekend om het razende tempo waaraan hij zijn grappen afvuurt.

Dit schreef Onze Man op de première in de Arenberg: ‘Zelden hoorden we de zaal luider lachen’ ★★★☆☆

Om 21.15 op Eén

‘Life of Pi’

Visueel verbluffende fabel van Ang Lee, gebaseerd op de bestseller van Yann Martel. Een Indiase jongeman komt na een schipbreuk terecht in een reddingssloep, samen met een Bengaalse tijger. De metaforen liggen er dik op, maar als kleurrijk schouwspel is dit niet minder dan fenomenaal.

Om 20.35 op VTM 3,1415926535...

‘West Side Story’

De musicalklassieker over een verboden liefde tussen een jongen en meisje van rivaliserende straatbendes is oneindig vaak herhaald, geparodieerd en bewerkt, maar geen enkele versie kwam maar in de buurt van de tien Oscars die Robert Wise en zijn team in 1961 in de wacht sleepten. De BBC begint er op tijd aan, dus zelfs na tweeënhalf uur film hebt u nog een hele avond om de danspasjes van de Sharks en de Jets te benaderen.

Om 16.10 op BBC 2

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids