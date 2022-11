Vanavond op tv: Knallende actie met Keanu Reeves, enkele coming-of-age-films en de ondergang van Hitler

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Der Untergang’

Om de Wapenstilstand toch nog een extra Duits randje te geven, zendt VTM 4 vanavond dit meeslepend historisch drama uit over de laatste dagen van Adolf Hitler (Bruno Ganz) in zijn bunker. De film weigert mee te gaan in de typische mythologisering van Hitler als baarlijke duivel en toont hem als mentaal labiel, enorm kwetsbaar en in dat opzicht menselijk. Briljant vertolkt en knap in scène gezet.

Om 20.35 uur op VTM 4

De Hitler uit ‘Der Untergang’ en acht andere flitsende führers van het filmreich

Beeld Photo News

‘John Wick: Chapter 2’

Na het verrassende commerciële succes van het eerste deel mocht Keanu Reeves opnieuw in de huid kruipen van de niet-echt-gepensioneerde huurmoordenaar John Wick. Nu zijn dode hond goed en wel gewroken is, trekt hij naar Rome om het op te nemen tegen zowat elke killer in de stad. Fenomenale actie, perfect om het weekend mee in te gaan!

Om 20.35 uur op VTM 2

‘The Guns of Navarone’

En nóg een portie oorlog om de feestdag goed mee af te sluiten: in deze oldskool men on a mission-film is Gregory Peck de leider van een groepje geallieerde soldaten dat enkele kanonnen op een Grieks eiland onklaar moet maken. In zeker opzicht verouderd, natuurlijk, maar de spanning wordt vakkundig opgebouw en zeker de finale mag er zijn.

Om 23.15 uur op VTM 4

Beeld VRT

‘D.I. Ray’

Wie vanavond de buik vol heeft van al dat loopgravengeweld op de VTM’s van deze wereld, kan afstemmen op Eén voor dit vierdelige Britse politiedrama, dat cryptisch omschreven wordt als ‘like Line of Duty, but with racism at every turn’. Parminder Nagra speelt een rechercheur die constant moet opboksen tegen vooroordelen - zowel op straat als binnen haar eigen korps - en tegelijkertijd een zogenaamde eremoord moet oplossen.

Om 20.40 uur op Eén

‘De kijk van Koolhoven’

Wat hebben filmklassiekers als ‘Rebel Without a Cause’, ‘Stand by Me’, ‘The Graduate’ en ‘American Graffiti’ met elkaar gemeen? Het zijn films over volwassen worden, oftewel coming of age-films. Daarmee opent Martin Koolhoven het derde seizoen van zijn reeks aanstekelijke filmcolleges, waarin de regisseur aan de hand van scènes uit bekende meesterwerken en cultklassiekers zijn liefde voor cinema deelt.

Om 20.25 uur op NPO 3

