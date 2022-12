Vanavond op tv: Kristel Verbeke tegen kansarmoede, een hamerke en een zaagske en de vergeten Spider-Man

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Vlammen tegen kansarmoede’

Vanavond kan je je verwarmen aan de televisie, want na ‘Zorgen voor mama’ werpt Kristel Verbeke zich nu ook op het thema van De Warmste Week: kansarmoede. Ze wil achterhalen wat dat precies inhoudt en hoe je eraan ontsnapt.

Om 22 uur op Eén

‘Het huis’: Pedro Elias

Tweede gast ten huize Eric Goens is Pedro Elias, die vanavond op z'n eentje de pax media nieuw leven inblaast door vlak na elkaar op Eén én, met ‘Patiënt Pedro’, op Play4 te verschijnen. Hoe dat in godsnaam fysiek mogelijk is, gaat ons petje te boven, maar belangrijker is dat het diepste binnenste van Pedro Elias na vanavond nog minder geheimen voor ons zal hebben dan voordien.

Om 20.55 op Eén

Pedro Elias over zijn angsten: ‘Vroeger zat ik elke week bij de huisarts, nu ga ik alleen nog langs voor mijn halfjaarlijks bloedonderzoek’

Beeld VTM

‘The Amazing Spider-Man’

‘No Way Home’ heeft Andrew Garfield ongetwijfeld meer fans opgebracht dan zijn eigen Spider-Man-film, die tien jaar geleden nogal lauw onthaald werd, maar dat neemt niet weg dat hij altijd al leuk was in de superheldenrol. Dat ‘The Amazing Spider-Man’ nooit aan zijn voorganger én opvolger kon tippen heeft vooral te maken met de ondermaatse schurken.

Om 20.35 uur op VTM 4

‘De warmste maandag’

Fien Germijns, Kawtar Ehlalouch, Eva De Roo en Sander Gillis presenteren dit jaar weer een oldskool versie van De Warmste Week: zes dagen lang, non-stop vanuit Het Warmste Huis in Hasselt. De hele week zal het VRT-aanbod in het teken staan van de grootste solidariteitsactie van Vlaanderen. Zo wordt ‘Switch’ vanavond gespeeld voor het goede doel, is er een live-uitzending vanuit het Glazen Huis en blikt Siska Schoeters samen met een centrale gast terug op de mooiste momenten van de dag.

Om 22.35 uur op Eén en VRT MAX

Beeld VRT

‘Het Peulengaleis’

Canvas blijft maar trakteren voor haar 25-jarig bestaan, en dat is maar goed ook. Na heruitzendingen van het beste van ‘In de gloria’, ‘Neveneffecten’ en ‘Alles kan beter' is het deze week de beurt aan dat ándere legendarische comedyprogramma. Joe Roxy! Bosmans Jos en zijn Irène! Hamertjes, beiteltjes en zaagjes!

Om 22.15 uur op Canvas

‘Het Peulengaleis’ pronkt 20 jaar later nog steeds met de opmerkelijke houdbaarheid van zijn bullshit van hoge gisting ★★★★★

‘Top 2000: The Untold Stories’

David Paich van de band Toto geeft een kijkje achter de schermen. Hoe zagen de begindagen van Toto eruit en hoe ontstond het succesnummer ‘Hold the line’? Songwriter Allee Willis vertelt over de liedjes die ze schreef voor Earth, Wind & Fire, Bonnie Raitt, The Pointer Sisters en Herbie Hancock. Harry Slinger van Drukwerk komt aan bod over zijn jeugd in Amsterdam, de rol van Drukwerk tijdens de krakersrellen en het ontstaan van de nummers ‘Hee Amsterdam’ en ‘Laat de rijken de crisis betalen’.

Om 22.20 uur op NPO 3

