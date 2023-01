Vanavond op tv: Lachen met Jeroom en Geub, binnenkijken bij Mathilde en de prequel van ‘American Gangster’

‘Mathilde 50 - Het Grote Gesprek’

Ter ere van haar halve eeuw op deze aardbol laat koningin Mathilde de gouden paleisdeuren voor één keer openzwaaien om ons, gewone stervelingen, een inkijk in haar leven te gunnen. VTM NIEUWS mocht de koningin het afgelopen jaar exclusief volgen en belooft nu een openhartig interview, al betwijfelen wij ten zeerste of de juice in Laken van hetzelfde kaliber is als die aan de andere kant van het Kanaal.

Om 20.35 uur op VTM

De biografie van prins Harry: ‘Charles gierde het uit dat niet hij mijn vader was, maar James Hewitt, de minnaar van mama’

‘The White Lotus’ (seizoen 1)

Een verademing tussen de nieuwe seizoenen van ‘De Verhulstjes’ en ‘Big Brother’ door: het eerste seizoen van de gelauwerde reeks ‘The White Lotus’ is vanaf vanavond op Play4 te zien. Eindelijk kwaliteit op uw televisie! De HBO-reeks werd al twee jaargangen op rij door Onze Man beloond met vijf sterren (‘briljant grappig’ en ‘opnieuw briljant’ - de eufemismen waren op). De satirische serie volgt in elk seizoen een nieuwe groep stinkend rijken die op vakantie gaat in een prestigieus ‘The White Lotus’-resort.

Om 20.30 uur op Play4

Beeld Zo meteen

‘LOL: Last One Laughing’

Tien Nederlandse komieken die samen in een huis opgesloten zitten en elkaar zes uur lang aan het lachen moeten proberen te brengen: ziedaar de samenvatting van ‘Last One Laughing’. Gelukkig wordt dit Nederlandse programma aan elkaar gepraat door een Vlaams duo dat wél al ooit van komische timing (als in: je snavel zo nu en dan eens een halve tel dichthouden) heeft gehoord: Philippe Geubels en Jeroom Snelders.

Nu op Prime Video

‘LOL’ met Jeroom en Philippe Geubels: ‘Een poging tot killing joke met perfect getimede tevoorschijn komende tepels’

‘Quo vadis, Aida?’

In 1995 werd de Bosnische stad Srebrenica door de VN bestempeld als ‘veilige enclave’ voor de moslimbevolking, die werd bedreigd door de Servische meerderheid in de regio. Het Bosnisch-Servische leger rukte echter steeds verder op, wat uitmondde in een genocide: zo’n 8.000 Bosnische mannen en jongens werden afgeslacht, terwijl de blauwhelmen machteloos toekeken. Jasmila Zbanic vertelt het verhaal van Aida, een tolk voor de VN die wanhopig probeert om haar man en twee zonen in veiligheid te brengen. Krachtige cinema.

Om 21.30 uur op Canvas

Beeld /

‘Godfather of Harlem’ (seizoen 2)

De makers van ‘Narcos’ en ‘The Wire’ hebben Colombia en Baltimore ingeruild voor het New York van de jaren 60 in deze waargebeurde misdaadreeks, een prequel van de Ridley Scott-film ‘American Gangster’. Forest Whitaker speelt de crimineel Bumpy Johnson, die na tien jaar in Alcatraz de controle over de Harlem-wijk probeert te heroveren. Zijn concurrenten: Italiaanse en Cubaanse maffiafamilies, én de CIA. Zijn kameraden: activist Malcolm X en een Congreslid gespeeld door Giancarlo Esposito, aka Gus Fring uit ‘Breaking Bad’.

Nu op Disney+