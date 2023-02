Vanavond op tv: Lichtpuntjes tegen kanker, seksscènes met Jeff Bezos en ‘het meest ambitieuze VTM-programma ooit’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Lichtpuntjes tegen kanker’

Wat te doen op maandagavond? In ‘Lichtpuntjes tegen kanker’ gaat Siska Schoeters niet op zoek naar ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’, maar naar verhalen over hoop, warmte en steun. Dirk De Wachter laat van zich horen en put uit eigen ervaring na zijn ziekteproces. Hij sluit elke aflevering af met een sprankeltje troost.

Om 19.45 uur op Eén

‘The Bank Job’

De actie wordt vanavond verzorgd door Jason Statham. Hij neemt in ‘The Bank Job’ de zadelvaste zetelzitter terug naar de jaren 70, waar een kapitaalkrachtige kluis enkele compromitterende cadeaus in petto heeft.

Om 20.35 uur op VTM 2

‘Frontlinie’

Omdat Bart Schols en Phara de Aguirre ook vakantie verdienen, ging Canvas shoppen bij onze noorderburen. Daar bemachtigden ze een documentaire over vergeten conflictgebieden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. VPRO-correspondent Bram Vermeulen ging ernaartoe zodat u dat niet meer hoeft te doen.

Om 20.35 uur op Canvas

‘Bestemming X’

Voor wie al sinds woensdag razend benieuwd is naar ‘Bestemming X’, het geheimzinnige nieuwe programma van VTM en volgens de zender zelf hun ‘meest ambitieuze programma ooit’, is het eindelijk zo ver. Haal de bingokaart er al maar bij: deelname van Jamie-Lee Six, een passage van Andy Peelman, een spelelement dat niemand begrijpt, drie reclameblokken en een skiënde kiwi voor extra punten.

Om 20.35 uur op VTM

‘Carnival Row’

Voor wie de portemonnee van Jeff Bezos graag nog wat aandikt, zwiert Prime Video ‘Carnival Row’ online. In een serie waar spanningen tussen mensen en mythologische wezens hoog oplopen, biedt seizoen 2 enkele knotsgekke seksscènes met gevleugelde en gehoornde wezens. Bezos slaagde er ondanks negatieve recensies op het eerste seizoen toch in veel kijkers te lokken. Gelukkig is dit tweede seizoen ook meteen het laatste en kunnen recensenten hun beste jargon voortaan gebruiken om andere series te beoordelen.

Nu te zien op Prime Video

