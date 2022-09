Vanavond op tv: Links vs rechts, huurmoordenaars en de menselijke speeltuin met Idris Elba

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Billie vs Benjamin’

‘Billie vs Benjamin’ beleeft vanavond officieel zijn tv-première op VTM, maar was daarvóór al een hit op Streamz. De serie werd er sinds de release in januari al meer bekeken dan ‘Euphoria’ en ‘House of the Dragon’. Schrijvers Tim Van Aelst en David Vennix (‘Studio Tarara’) zoeken in zes afleveringen uit of een linkse trut (Charlotte Timmers) en een rechtse lul (Ward Kerremans) een gezonde relatie kunnen hebben.

Om 21.50 uur op VTM

‘Human Playground’

De Belgische fotografe Hannelore Vandenbussche reisde voor Jimmy Nelsons iconische fotoboek ‘Before They Pass Away’ uit 2013 naar de verste uithoeken van de wereld om verdwijnende stammen te portretteren. Toen ze de smaak te pakken had, begon Vandenbussche aan een eigen project: ‘Human Playground’, over de spelende mens. Het resultaat van haar jarenlange ontdekkingstocht: een fotoboek, uit sinds juni, en een docureeks op Netflix, waarin niemand minder dan Idris Elba de prachtige beelden van commentaar voorziet.

Nu op Netflix

‘Prisoners’

Eerste Engelstalige film van Denis Villeneuve, met Hugh Jackman als vader van een verdwenen kind die het recht in eigen handen neemt, terwijl flik Jake Gyllenhaal de zaak legitiem probeert af te handelen. Fascinerend moreel drama met ijzersterke acteerprestaties: Jackman laat een duistere kant zien die hij vaker zou mogen tonen.

Om 22.25 uur op Canvas

‘How to Hire a Hitman’

Tweeluik waarin de Britse journaliste en presentatrice Yinka Bokinni de wereld van het darkweb verkent en onderzoekt hoe je in de onderbuik van het internet helemaal anoniem een huurmoordenaar kunt vinden.

Om 21.07 uur op NPO 3

‘The Bridges of Madison County’

Meryl Streep speelt een brave huisvrouw, Clint Eastwood een oudere fotograaf die haar hormonen op hol brengt. Wat een melig flutfilmpje had kunnen zijn, wordt een bedachtzame romance over ouder worden en gemiste kansen, smaakvol ingeblikt door Eastwood zelf.

Om 22.45 uur op Eén

