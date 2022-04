Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Alita: Battle Angel’

In het jaar 2563 treft Dr. Ido (Christoph Waltz) op de schroothoop van Iron City een gehavende cyborg aan met prachtige grote ogen. Alita herinnert zich niets van haar verleden, maar haar instinctieve gevechtstechnieken doen vermoeden dat ze méér is dan een opgelapt stuk schroot. Een entertainende brok cinema, gebaseerd op één van de meest iconische mangastrips.

Om 20.35 op VTM 3

‘Gone Girl’

Nick Dunne (Ben Affleck), een would-beschrijver, belandt in een rollercoaster uit de hel wanneer zijn vrouw Amy (Rosamund Pike) op de dag van hun vijfde huwelijksverjaardag plotseling verdwijnt – een gesneuveld salontafeltje en enkele bloedvlekken op de keukenkast wijzen op kidnapping. ‘Gone Girl’ haalt lang niet het zinderende niveau van zijn beste werk (‘The Social Network’, ‘The Game’, ‘Se7en’), maar een sof kan men deze gitzwarte David Fincher ook niet noemen.

Om 20.55 op Play5

‘De Container Cup’

Na de nu al legendarische doortocht van Kamal Kharmach en Dominique Van Malder maakt vanavond een tweede BV-duo zijn opwachting in ‘De Container Cup’: Tanja Dexters en Julie Vermeire.

Om 20.00 op Play4

Jani Kazaltzis, Caroline en Filip in 'Blind gekocht' Beeld SBS

‘Blind gekocht’

In de eerste aflevering van het nieuwe ‘Blind gekocht’-seizoen zagen we vorige week dat Caroline en Filip bepaald not amused waren met de villa die Bart en Béa in Beringen voor hen hadden gevonden. Vooral Caroline wist met haar teleurstelling – ‘het avontuur mag voor mij hier en nu stoppen’ – geen blijf. Benieuwd of het resultaat na de make-over het koppel vanavond milder stemt.

Om 20.40 op Play4

‘In Silico’

Geeks, unite! Deze docu vertelt het fascinerende verhaal van neurowetenschapper Henry Markram, die in 2005 het Blue Brain Project lanceerde: een poging om het brein digitaal te recreëren op supercomputers. Na járen van zwaar voorbereidend labeur – én een beroemde TED-talk in 2009 – kende de Europese Unie in 2013 maar liefst 1 miljard euro toe aan Markrams project. Verwacht werd dat het project een revolutie zou teweegbrengen in de behandeling van de ziekte van Alzheimer en andere hersenaandoeningen, maar die hoop bleek al snel overdreven en Markram werd gedwongen zijn ambities bij te stellen.

Om 23.20 op NPO 2

