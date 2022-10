Vanavond op tv: Maaike Neuville in een Vlaamse zombiefilm, gekrenkte mannelijkheid en dé allround homo sapiens

televi­sie ★★★★☆ Bij ‘From Scratch’ denk je al snel: ‘God nee, Netflix heeft een doorslagje van ‘Emily in Paris’ gemaakt in Italië’, maar gelukkig: het is béter Bij ‘From Scratch’ denk je al snel: ‘God nee, Netflix heeft een doorslagje van ‘Emily in Paris’ gemaakt in Italië’, maar gelukkig: het is béter