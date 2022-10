Vanavond op tv: ‘Make a wish’ goes horror, de laatste sprint van Philippe Gilbert en de 20ste beste film ooit

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘My life as a rolling stone’ (slot)

De BBC-reeks waarin de leden van de Stones geportretteerd werden, sluit gepast af met een aflevering over de man die de groep en de rest van de wereld dik een jaar geleden ontviel: drummer Charlie Watts.

Om 20.10 op Canvas

‘Oblivion’

Visueel indrukwekkend science-fictionavontuur waarin de mensheid zich heeft teruggetrokken op ruimteschepen na een verwoestende oorlog met aliens. Tom Cruise en Andrea Riseborough moeten grondstoffen aanleveren van op aarde. Coole premisse en fantastische visuals, maar een wat magere plot.

Om 19.55 op Play6

‘Jaws’

Doorbraakfilm van Steven Spielberg, waarin een oersimpele plot (haai valt zwemmers aan, haai moet dood) wordt gekoppeld aan sterke personages. Robert Shaw, Roy Scheider en Richard Dreyfuss zijn memorabel in de hoofdrollen en Spielberg bewees zichzelf meteen als een meesterlijke suspenseregisseur. Lees hier waarom ‘Jaws’ op plaats 20 in de beste films aller tijden staat.

‘The midnight club’

‘The Midnight Club’ is de eerste tienerreeks van horrorregisseur Mike Flanagan. Zeven terminaal zieke jongvolwassenen verzamelen elke nacht in de bibliotheek van hun zorgcentrum om enge verhalen te vertellen – tot die ineens realiteit worden. Flanagan gaf de rol van de dokter in de serie aan Heather Langenkamp, bekend van haar hoofdrol in de horrorklassieker ‘A Nightmare on Elm Street’ (1984).

Vanaf nu op Netflix

Parijs - Tours

In de Franse wielerklassieker Parijs - Tours zullen vele ogen vandaag gericht zijn op een Belg: wereldkampioen Philippe Gilbert neemt er op 40-jarige leeftijd afscheid van het professionele wielrennen. Gilbert won de wedstrijd al in 2008 en 2009, en gaf aan in zijn laatste koers nog eens een gooi te willen doen naar winst.

Om 13.30 op Eén

