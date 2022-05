Vanavond op tv: malafide influencers, tieners en seksfilmpjes, en de speurtocht van Navalny

‘Bad Influencer: The Great Insta Con’

Vaak is niets wat het lijkt op sociale media, en dat gaat zeker op voor Belle Gibson, één van de eerste en beroemdste influencers van Australië. Gibson profileerde zich op Instagram onder meer als wellnessgoeroe en een voorstander van gezond en veganistisch eten. Ze had naar eigen zeggen meerdere kankers overwonnen dankzij haar dieet, in combinatie met fitnesstrainingen en alternatieve geneeskunde. Het geld stroomde binnen, maar al snel kwamen er barstjes in het glanzende pantser van Gibson. Eerst bleek dat ze haar belofte om een deel van haar fortuin aan goede doelen te schenken niet nakwam, daarna ontdekten journalisten dat ze nooit kanker had gehad en haar achtergrondverhaal bij elkaar had gelogen.

Om 22.13 uur op NPO 3

‘Hacked’

In het Vlaamse ‘Hacked’ kaapt een onbekende de smartphone van drie tieners nadat zij een seksfilmpje op het internet hebben gelekt. Wat volgt, is een vinnige jongerenserie, nauwelijks tien afleveringen van nog geen kwartier lang, die in Cannes al met de prijs voor Beste Korte Serie ging lopen. Alicia Andries speelt één van de hoofdrollen: ‘Ik zie vaak tieners op tv van wie ik denk: zo heb ík de puberteit toch niet beleefd’.

Nu te zien op Streamz en GoPlay

‘Allez l’Union’ (slot)

Dit seizoen maakten ze een documentaire-waardige spectaculaire comeback, en dus kregen we met ‘Allez l’Union’ een blik achter de schermen bij de ploeg. Royale Union Saint-Gilloise is dan wel geen landskampioen geworden, maar werd de afgelopen vijf weken toch mooi gefêteerd in deze reconstructie van een seizoen blauw-geel geluk.

Om 21.20 uur op Canvas

Beeld VRT

‘Navalny’

IJzersterke documentaire waarin de Russische oppositieleider Aleksej Navalny samen met enkele onderzoeksjournalisten tracht te achterhalen wie hem in de zomer van 2020 heeft proberen te vergiftigen met novitsjok.

Om 22.05 uur op Canvas