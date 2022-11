Vanavond op tv: Marilyn Monroe en de ‘male gaze’, de poëet in Frank Vander linden, en carrièrevrouwen in de financiële sector

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Van Norma Jeane tot Marilyn Monroe’

Het succes van Netflixflim ‘Blonde’ bewees dat de fascinatie voor Marilyn Monroe zestig jaar na haar dood nog niet is gaan liggen. Deze Franse docu (originele titel: ‘Devenir Marilyn’) toont hoe de eerder onopvallende girl next door Norma Jeane eind jaren 1940 door Hollywoods mannelijke studiobonzen – de ‘male gaze’ – werd gerestyled tot hét sekssymbool van de 20ste eeuw.

Om 22.35 op NPO 2

Verfilming van de roman van Cormac McCarthy door de gebroeders Coen. Josh Brolin gaat aan de haal met een koffertje vol drugsgeld, en wordt daarna op de hielen gezeten door moordmachine Javier Bardem. Bij momenten ondraaglijk spannend en mysterieus.

Om 20.35 op VTM 4

Lucas Hedges in 'Ben Is Back' Beeld TMDb

‘Ben Is Back’

Ho, ho, ho! Kerstmis is in aantocht, en dat betekent dat weer heel wat zenders een blik stroperige Hallmark-kerstfilms opentrekken. Rond deze ‘Ben Is Back’ uit 2018 hangt ook een kersterig sfeertje, maar al snel ontpopt de knusse familiefilm zich tot een wrang en beklemmend psychologisch drama. Het verhaal? Aan de vooravond van kerst verschijnt Ben (Lucas Hedges toont zich een meester in het vertolken van ambiguïteit) onaangekondigd voor de deur van zijn moeder (een eindelijk weer op niveau acterende Julia Roberts) en zijn stiefvader na een opname in een afkickkliniek. Is hij echt clean?

Om 20.35 op Play7

‘Winteruur’

Vanavond neemt De Mens-frontman Frank Vander linden gewapend met zijn favoriete lap tekst plaats op de sofa naast presentator Wim Helsen en diens trouwe viervoeter Ighor. Onlangs mocht Vander lindens madam, Stefanie Vinken, het uitleggen in Humo: ‘Met het schaamrood op de wangen heb ik hem toegegeven dat mijn kennis van De Mens eerder beperkt was.’

Om 22.40 op Canvas

‘Dragon Women’

De Belgische documentairemaakster Frédérique de Montblanc schetst in ‘Dragon Women’ een intiem portret van enkele vrouwen die carrière maken op het allerhoogste niveau, en dat in een wereld die al sinds mensenheugenis door mannen gedomineerd wordt: de financiële sector. We zien de senior vrouwen aan het werk in Londen, Parijs, Frankfurt en Hongkong.

Om 22.55 op Canvas

