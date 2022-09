Vanavond op tv: Martin Heylen in Amerika, een moordzuchtige tiran en een lachwekkend ‘Taken’-afkooksel

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Uncle Martin’

De immer goedhartige journalist Martin Heylen, bekend van ‘Man bijt hond’ en ‘Zelfde deur, 20 jaar later’, steekt in deze nieuwe reeks de grote plas over om in de straten van onder meer Tuscon, Charlotte en Detroit op zoek te gaan naar zijn onbekende Amerikaanse familieleden: ‘Ik werd onmiddellijk als verdacht sujet beschouwd.’

Om 20.35 op Eén

Sarah Vandeursen en Thomas Vanderveken in 'Een nacht in het museum' Beeld VRT

‘Een nacht in het museum’

Thomas Vanderveken en Sarah Vandeursen (Kenji Minogue, ‘De ideale wereld’, ‘Sarah in Genderland’) komen in het KMSKA alles te weten over één van de absolute topstukken uit de collectie van het pas gerenoveerde museum: ‘Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen’ van Jean Fouquet.

Om 21.20 op Canvas

‘A Dangerous Dynasty: House of Assad’

Ook al is hij uit het nieuws verdrongen, de burgeroorlog in Syrië is nog altijd gaande en dictator Bashir Al-Assad heeft de macht stevig in handen. De BBC legt in drie afleveringen uit hoe hij op de troon is beland.

Om 22.50 op Canvas

‘Sensationalists: The Bad Girls and Boys of British Art’

Begin jaren 90 zetten de Young British Artists, de verzamelnaam voor een aantal jonge conceptuele beeldende kunstenaars, de Londense kunstscene op zijn kop. 25 jaar na de ‘career defining’ tentoonstelling ‘Sensation’ in de Royal Academy of Arts doen enkele inmiddels wereldberoemde kunstenaars van toen – u herkent onder meer Damien Hirst en Tracey Emin – hun verhaal.

Om 22.00 op BBC 2

Allison Janney in 'Lou' Beeld TMDb

‘Lou’

Oscarwinnares Allison Janney (‘I Tonya’, ‘The West Wing’) kruipt in deze thriller van J.J. Abrams in de huid van Lou, een mysterieuze, eenzame vrouw die op het punt staat zelfmoord te plegen wanneer haar buurvrouw Hannah plots voor haar deur staat: haar dochtertje Vee werd zopas gekidnapt en smeekt Lou om hulp. Wat volgt is een tamelijk lachwekkend ‘Taken’-afkooksel met Janney in een atypische actieheldenrol.

Nu te zien op Netflix

