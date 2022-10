Vanavond op tv: Mega Mignolet, stoute vragen voor lesbische vrouwen en een Spaanse succesformule

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Pedro Almodóvar & Antonio Banderas - Een regisseur en zijn muze’

Pedro Almodóvar was al een fenomeen in de Madrileense theater- en filmwereld van de jaren 80 toen Antonio Banderas er als jonge acteur zijn entree maakte. De Spaanse regisseur was zwaar onder de indruk van het rauwe talent van de jonge Andalusiër en zou hem in acht van zijn films een prachtige hoofdrol schenken.

Om 23.35 op NPO 2

‘UEFA Champions League: Club Brugge - Porto’

Een wervelend Club Brugge verzekerde zich twee weken geleden al van de achtste finales in de Champions League, maar vanavond kan het ook groepswinnaar worden. Daarvoor moeten Mignolet en co minstens een punt uit de brand slepen tegen Porto. Het tactisch brein achter het succes van blauw-zwart? Trainer Carl Hoefkens. ‘Carl is een oermens. Een sterkere vent heb ik nooit gezien.’

Om 18.20 op VTM 2

‘American Gigolo’

Richard Gere speelt een prostitué die verdacht wordt van de moord op één van zijn cliënten. Anno 1980 een ophefmakende film, wegens de subversieve blik op mannelijkheid én de full frontal blik op de mannelijkheid van Gere. Vandaag de dag misschien wat gedateerd, maar nog altijd fascinerend.

Om 20.35 op VTM 4

‘Durf te vragen: seizoen 4’

Siska Schoeters trekt opnieuw haar stoutste schoenen aan en verzamelt de interessantste, grappigste en vooral meest gedurfde vragen voor verschillende groepen mensen. Lesbische vrouwen mogen het nieuwe seizoen aftrappen. Schoeters: ‘Ik dacht dat er geen taboes meer bestonden over lesbische vrouwen, maar blijkbaar zitten mensen nog steeds met vooroordelen.’

Om 20.40 op Eén

Jessica Chastain in 'The Good Nurse' Beeld Netflix

‘The Good Nurse’

Seriemoordenaars scoren op Netflix. Na succesreeks ‘Dahmer’ over kannibaal Jeffrey Dahmer pakt de streamingdienst uit met een thrillerfilm over Charles Cullen, de Amerikaanse verpleger die tussen 1988 en 2003 minstens 29 en vermoedelijk een 400-tal patiënten om het leven bracht. In tegenstelling tot ‘Dahmer’ ligt de focus van ‘The Good Nurse’ niet op de psychopaat maar op Amy Loughren, een collega die vragen begint te stellen bij de verdachte overlijdens op de intensive care. Jessica Chastain speelt het dappere titelpersonage, Eddie Redmayne kruipt in de huid van de zogenaamde Engel des Doods .

Nu te zien op Netflix

