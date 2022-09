Vanavond op tv: Mexicaanse drugshandel, de eerste vrouw van Johnny Cash en een tearjerker

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Traffic’

Steven Soderbergh won een Oscar voor deze film over de drugshandel tussen Mexico en de Verenigde Staten. Drie verhalen worden vakkundig in elkaar verweven, elk met zijn eigen visuele stijl. Maar veel meer dan een informatieve film is dit vooral een pakkend drama én een spannende thriller.

Om 21.35 op VTM 4

'My Darling Vivian' Beeld VRT

‘My Darling Vivian’

In de biografische film ‘Walk the Line’ – nota bene vernoemd naar een nummer dat aan haar is opgedragen – werd een nogal onflatteus beeld geschetst van Vivian Liberto, de eerste vrouw van Johnny Cash. In de docu ‘My Darling Vivian’ probeert regisseur Matt Riddlehoover haar imago te herstellen.

Om 22.55 op Canvas

UEFA Nations League: België - Wales

Onze Rode Duivels spelen vanavond in eigen land hun vijfde wedstrijd in de UEFA Nations League tegen Wales.

Om 20.25 op VTM

‘Zembla: ziek van windmolens’

Niet alleen hoogspanningsleidingen zouden mensen ziek kunnen maken, ook windmolens zouden een invloed hebben op de gezondheid van omwonenden. ‘Zembla’ zoekt uit of dat kan.

Om 20.26 op NPO 2

'The Fault In Our Stars' Beeld AP

Een doeltreffende tearjerker waar Shailene­ Woodley Hazel speelt, een meisje met kanker, en in een praatgroep Ansel Elgorts personage Gus ontmoet, een jongen met een beenprothese. En zo begint hun tienerromance én onze tranen.

Om 20.35 op VTM 3

