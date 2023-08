Vanavond op tv: misdaad in Brussel, oorlog in Ierland en een dankjewel voor Dany

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Niveau 4: Brussel-Zuid’

Voor wie niet beter weet, lijkt het de perfecte timing: Eric Goens die een reeks brengt over de problemen in Brussel-Zuid terwijl de kranten vol staan van diezelfde problemen in datzelfde Brussel-Zuid. Maar het is niet omdat de media en de politiek de ellende nu pas zien, dat die er niet al langer is, zei Goens in Humo: ‘Als ik een flik was, dan zou ik na zes maanden niet meer uit mijn kantoortje komen. Maar zij werken elke dag hard voor.’

Om 21.00 op Play4

‘Godvergeten’

Regisseur Ibbe Daniëls en researcher Ingrid Schildermans wagen zich na hun ‘Kinderen van’-reeksen aan een vierdelige docu over misbruik in de kerk in Vlaanderen van halfweg de vorige eeuw tot nu. De makers willen vooral de mensen bereiken die wegkeken en -kijken. ‘De reactie van kerk en justitie blijft een klucht', zei Daniëls onlangs nog in dit blad.

Om 21.20 op VRT Canvas

‘Kinderziekenhuis 24/7’

De derde reeks van ‘Kinderziekenhuis 24/7’ is de eerste die in het UZ Leuven is gedraaid, het principe blijft hetzelfde: tientallen vaste camera’s volgen het leven van jonge patiënten, hun familie en het personeel.

Om 20.45 op VRT 1

‘Once Upon a Time in Northern Ireland’

Na een reeks over Irak richt documentairemaker James Bluemel zijn lens op The Troubles in Noord-Ierland, in se een conflict tussen protestanten en katholieken, maar in werkelijkheid veel complexer dan dat. Hij spreekt met militairen en gewone mensen die betrokken waren bij de burgeroorlog, die ruim dertig jaar aansleept, en oogstte daarmee de ene vijfsterrenrecensie na de andere in het Verenigd Koninkrijk.

Om 22.10 op VRT Canvas

‘Dank u, Dany’

Na 35 jaar carrière op dezelfde ankerstoel is Dany Verstraeten niet de man die je met een kamerplant en een doos pralines op pensioen stuurt. In ‘Dank u, Dany’ krijgt de VTM-sterkhouder en notoire autoliefhebber een cabrio onder zijn ervaren achterste voor een trip down memory lane langs anekdotes, herinneringen en cadeautjes.

Om 20.35 op VTM

