Vanavond op tv: misverstanden in de keuken, solozeilen en een regelrechte rip-off van ‘Alien’

‘Restaurant Misverstand’

Zet uw thermostaat maar wat lager, want ‘Restaurant Misverstand’ verwarmt opnieuw zes weken lang de Vlaamse huiskamers. Net als in het eerste seizoen nemen Dieter Coppens en sterrenchef Seppe Nobels acht personen met jongdementie onder hun vleugels om samen een restaurant uit te baten: zo tonen ze wat ze waard zijn aan de maatschappij die hen heeft afgeserveerd.

Om 20.40 uur op Eén

‘True Spirit’

2009 was het jaar van de inauguratie van Barack Obama, de dood van Michael Jackson en het plotse fenomeen van jonge wereldreizigers. De 16-jarige Jessica Watson, bijvoorbeeld, die de jongste mens wilde worden die in haar eentje met een zeilboot rond de aardbol zou varen. Netflix heeft haar verhaal verfilmd als ‘True Spirit’, met Teagan Croft (‘Titans’) in de hoofdrol.

Nu op Netflix

‘Life’

De zenuwslopende strijd die de bemanning van het claustrofobische Internationaal Ruimtestation aanbindt tegen dat van Mars afkomstige wezen, is een regelrechte rip-off van ‘Alien’. Maar wat dan nog? ‘Life’ is spannend, bezit een B-film-achtige charme, en heeft een knappe Russische commandante in de aanbieding die luistert naar de betoverende naam Ekaterina Golovkina. De vlammenwerpers worden bovengehaald, iemand roept ‘Ik brand die klootzak eraf!’, en op het eind loeien alle alarmsystemen en flikkeren alle rode lampen. Wat wilt u nog meer?

Om 20.35 uur op VTM 4

Beeld Panenka

‘Winteruur’

‘De mens is van nature slecht. Ik dus ook. De enige zin van ons leven is onze slechte natuur bevechten.’ Vrolijke man, die Réginald Moreels, maar als er iemand is die ‘zijn slechte natuur bevecht’ is hij het wel. Vanavond kan u hem in ‘Winteruur’ gezellig op de sofa zien zitten bij Wim Helsen.

Om 22.45 uur op Canvas

‘De slimste mens’

Vandaag begint de finaleweek van de Nederlandse versie van ‘De slimste mens’. Erik Van Looy deed het verdienstelijk - zelfs met ooglapje - maar mag helaas niet terugkeren om de trofee te veroveren. Wie er dan wel in slaagt, dat ziet u vanavond bij de noorderburen.

Om 20.25 uur op NPO 1