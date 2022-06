Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Winona Ryder: fighting demons’

Van 14-jarige kindactrice naar moordwijf in de cultfilm ‘Heathers’ tot bezorgde moeder in Netflix’ reddingsboei: Winona Ryder heeft er al een bewogen carrière opzitten. Deze documentaire schetst een portret van de actrice die in de jaren 90 één van de grootste talenten van Hollywood werd genoemd, daarna door persoonlijke strubbelingen wegdeemsterde en dankzij de serie ‘Stranger Things’ weer hot werd.

Om 23.12 op NPO 2

‘Under the banner of heaven’

De Amerikaanse journalist Jon Krakauer is bij ons vooral bekend van zijn boek ‘Into the Wild’ uit 1996, dat ook is verfilmd, waarin hij reconstrueert hoe de 24-jarige Christopher McCandless het geluk zoekt in de wildernis van Alaska, maar er een tragische dood sterft. Een paar jaar na die bestseller schreef Krakauer opnieuw een non-fictieboek, ‘Under the Banner of Heaven’, over een ophefmakende moord bij de mormonen. Dertig jaar na het boek van Krakauer is er nu een zevendelige miniserie, met hoofdrollen voor onder meer ex-Spider-Man Andrew Garfield, als een politieagent wiens geloof onder druk komt te staan, en Daisy Edgar-Jones uit ‘Normal People’ als Brenda Lafferty.

Vanaf 1 juni op Disney+

‘Sharp objects’

Sharp Objects Beeld HBO

Een verhaal van de schrijfster van ‘Gone girl’ en regie door de maker van ‘Big little lies’. Dat klinkt menig thrillerfanaat zo al geweldig in de oren, maar het enthousiasme mag nog groter, want vergeleken met ‘Sharp objects’ leek ‘Big little lies’ slechts een vingeroefening. We ruilen de peperdure designervilla’s en bijbehorende neurotische socialites in voor het geboortedorp van een journaliste (Amy Adams) die met liters vodka en een neiging tot zelfpijniging op zak, verslag gaat uitbrengen over de moord op een jong meisje en de onrustwekkende verdwijning van een tweede deerne.

Dubbelaflevering om 21.55 op Canvas

‘Het grote hokjesexperiment’

Onze noorderburen brengen verschillende Nederlanders samen die zich vaak in een hokje geduwd voelen worden. Ouderen, mensen van kleur of met een beperking: allen worden ze wel eens gediscrimineerd. In verschillende rondes wordt duidelijk hoe discriminatie werkt en wat het met mensen doet. ‘Het grote hokjesexperiment’ probeert bruggen te slaan tussen groepen waar er vooral grachten liggen. Bent u een hokjesdenker? Doe hier de test.

Om 20.33 op NPO 1

‘Out of sight’ ★★★★☆

Elmore Leonard-verfilming van Steven Soderbergh, met George Clooney als charmante dief die ontsnapt uit de gevangenis en verliefd wordt op FBI-agente Jennifer Lopez. De flashbackstructuur zit clever in elkaar en de dialogen roepen goede herinneringen op aan de klassieke screwballkomedies.

Om 20.35 op VTM 4