‘De helaasheid der dingen’ (★★★★☆)

De carrière van Felix Van Groeningen schoot een versnelling hoger dankzij deze immens succesvolle verfilming van de roman van Dimitri Verhulst. Een semi-autobiografisch verhaal over een twaalfjarige jongen die opgroeit in de marginaliteit, bij zijn immer bezopen vader (Koen De Graeve) en nonkels. Poëtische mix van humor en tristesse.

Om 20.35 uur op VTM

‘John Wick: Chapter 2’ (★★★½☆)

Sequel op de sleeper hit uit 2014 (ondertussen is deel vier al in de maak), waarin nihilistische hitman Keanu Reeves het opneemt tegen een Italiaanse gangster. De stilistiek doet nog altijd denken aan die van een knappe graphic novel en Reeves’ vertolking is één en al fysicaliteit en smeulende woede.

Om 20.35 uur op VTM 3

‘La La Land’ (★★★½☆)

Romantische musical over de relatie tussen aspirant-actrice Emma Stone en jazzmuzikant Ryan Gosling. Schiet schitterend uit de startblokken met een paar uitbundige nummers die herinneren aan klassieke Hollywoodmusicals uit de jaren vijftig, maar worstelt in zijn tweede helft een beetje om dat energieniveau aan te houden.

Om 22.45 uur op VTM

‘Film Stars Don’t Die in Liverpool’ (★★★½☆)

In de late jaren zeventig ontmoet Gloria Grahame (Annette Bening), een Oscarwinnende actrice op haar retour, de veel jongere Liverpoolse wannabe-acteur Peter Turner (Jamie Bell). De twee beginnen een onwaarschijnlijke romance, die door regisseur Paul McGuigan op een verfrissend ruimdenkende manier wordt geënsceneerd.

Om 22.55 uur op Canvas

