Vanavond op tv: Natalia in de achtervolging, een verontrustende zedenzaak en een Amerikaans Dream Team

‘Het Jachtseizoen’

Vanavond moeten jagers Jamie-Lee Six, Laura Tesoro en Maarten Cop twee zangers zien te klissen: Natalia en Bart Kaëll. Welke trucs en strategieën schudden zij uit hun oranje mouwen om hun achtervolgers voor te blijven? Onderweg maakt het duo per helikopter een tussenstop in Geel, vlakbij Natalia’s huis, waarbij de zangeres kort herenigd wordt met dochtertje Bobbi-Loua en zoon Apollo.

Om 20.35 op VTM

‘Terminator 2: Judgment Day’

Eén van de weinige sequels die het origineel overtreffen. De eerste ‘Terminator’ was een ruige film noir, dit is een gestroomlijnde actieknaller, met meer humor en menselijkheid. Fenomenaal ingeblikt door James Cameron, die verdorie weet hoe je spanning moet opwekken en volhouden.

Om 21.25 op VTM 4

Luc Haekens met dochter Justine op café in Schotland in 'Het grote onbekende' Beeld © VRT

‘Het grote onbekende’

Luc Haekens leert in Bulgarije hoe studenten een maaltijd verzorgen op Erasmus. Bij Tuur in Noorwegen helpt hij de studenten dan weer om in een volle sneeuwstorm tenten op te zetten voor de nacht. In Schotland beleeft Luc samen met zijn dochter Justine een leuke avond op café. ‘We kunnen elkaar heel goed genadeloos uitlachen.’

Om 21.25 op Eén

‘Het parket’

Parketmagistraat Maarten krijgt in Kortrijk een onrustwekkend telefoontje. Een vrouw heeft haar lief aangegeven bij de politie omdat hij kinderpornofoto’s op zijn gsm heeft staan. Na verder onderzoek blijkt dat de man ook zijn eigen dochter seksueel misbruikt.

Om 22.05 op Play4

The Redeem Team Beeld NETFLIX

‘The Redeem Team’

‘The Redeem Team’ vertelt het verhaal van de Amerikaanse basketbalploeg die op de Olympische Spelen van 2008 de afgang van vier jaar daarvoor moest rechtzetten. LeBron James, Dwyane Wade, coach Mike Krzyzewski en anderen praten uitgebreid over de zenuwslopende finale tegen Spanje en over de man die The Redeem Team samenbracht: Kobe Bryant.

Nu te zien op Netflix

