Vanavond op tv: Nicolas Cage in een hilarische B-film, de pijlen van Dancing Dimi en een Russisch showproces

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Primal’

Nicolas Cage speelt in deze hilarische B-film een louche, sigaar kauwende jager die in de Braziliaanse jungle een zeldzame witte jaguar vangt. Op het schip waarmee hij het dier naar de VS wil verschepen, wordt ook een seriemoordenaar vastgehouden die uiteraard ontsnapt en het beest loslaat. Pretentie- én hersenloos vertier voor jong en oud!

Om 22.55 op VTM 3

‘Hacksaw Ridge’

Geef Mel Gibson een camera en een krat met explosieven en hij zal met iets boeiends thuiskomen. Zo ook in dit drama over Desmond Doss, die weigerde om een geweer te hanteren, maar als medic dozijnen levens redde in de Tweede Wereldoorlog. Het laatste halfuur is een krankzinnig goed geregisseerd bloedbad.

Om 20.35 op VTM 4

‘Whiskey Tango Foxtrot’

Losjes op ware feiten gebaseerde satire met Tina Fey als journaliste Kim Baker, die in 2003 naar Afghanistan wordt gestuurd. De acteurs hebben er zin in: Fey, Margot Robbie en vooral Alfred Molina in een hilarische bijrol geven de nodige schwung aan een scenario dat wat scherper had mogen zijn.

Om 23.00 op VTM 4

Anya in 'The New Greatness Case' Beeld TMDb

‘The New Greatness Case’

In 2018 werden enkele Russische tieners opgepakt omdat ze online plannen zouden beraamd hebben om Vladimir Poetin omver te werpen. In werkelijkheid was hun idealistische chatgroep geïnfiltreerd door een agent van de Russische veiligheidsdiensten die de deelnemers aanspoorde tot radicale actie. Deze huiveringwekkende documentaire volgt de moeder van Anya, één van de veroordeelde tieners, in haar juridische strijd om haar dochter vrij te krijgen.

Om 23.05 op NPO 2

‘WK Darts 2023'

Vanaf vandaag tot en met 3 januari vindt in het Londense Alexandra Palace het WK Darts 2023 plaats. Peter Wright is de titelverdediger. Ons land wordt vertegenwoordigd door Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker.

Om 20.00 op VTM 2

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids