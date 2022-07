Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Fox News-anker Gretchen Carlson (Nicole Kidman) is het seksisme en de seksuele intimidatie bij de nieuwszender beu en besluit grote baas Roger Ailes aan te klagen. Ze hoopt daarbij op de steun van haar andere vrouwelijke collega’s, gespeeld door Charlize Theron en Margot Robbie. Gebaseerd op waargebeurde feiten, maar Kidman benadrukt dat de film niet enkel over de situatie bij Fox News gaat: ‘Ik wil niet dat mijn dochters het ooit moeten meemaken.’

Om 20.35 op VTM 3

'Uncoupled' Beeld Reporters / Splash

‘Uncoupled’

Michael (Neil Patrick Harris) wordt na 17 jaar nogal abrupt gedumpt door zijn vriend en waagt zich als niet meer zo piepjonge homoseksueel met een gebroken hart weer op de datingmarkt van New York. Veel seks, veel gesprekken over seks en veel gepieker over hoe je op oudere leeftijd nog de ware liefde kunt vinden.

Nu op Netflix

'The Big Sick' Beeld rv

De Amerikaans-Pakistaanse komiek Kumail Nanjiani maakte samen met zijn wederhelft Emily Gordon een film over hoe zij in het begin van hun relatie door een infectie in een coma raakte en hij aan haar zijde bleef. Nanjiani speelt zichzelf, Zoe Kazan betovert als Emily. Een grappige film die weet te ontroeren.

Om 21.15 op Canvas

'Harry Potter and the Goblet of Fire' Beeld Photo News

‘Harry Potter and the Goblet of Fire’

Het vierde deel uit de Harry Potter-reeks leunt het meest aan bij Young Adult-films zoals ‘The Maze Runner’ en ‘The Hunger Games’. Dat ligt grotendeels aan de premisse van het Toverschool Toernooi, waarin een handvol tieners – waaronder Harry, natuurlijk – drie levensgevaarlijke uitdagingen moeten aangaan. Weg onschuld!

Om 20.30 op Play 4

'Pretty Little Liars: Original Sins' Beeld Streamz

‘Pretty Little Liars: Original Sins’

HBO Max reanimeert de populaire mysteryreeks ‘Pretty Little Liars’, die het in 2017 na 160 afleveringen voor bekeken hield. De cast is nieuw en diverser, de premisse blijft dezelfde: een handvol schijnbaar onschuldige vriendinnen krijgt dreigberichten van een anonieme griezel die zich A noemt. De meiden moeten boeten voor hun duistere geheimen én die van hun moeders.

Nu op Streamz

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids