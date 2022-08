Vanavond op tv: Niels Destadsbader, Jeffrey Epstein en misschien wel de engste film ooit

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘ZOMERHIT’

Hoezee! Vanavond is het eindelijk zo ver. Vanuit de jachthaven in Blankenberge presenteren Siska Schoeters en Niels Destadsbader de finale van ‘Zomerhit’. OCAD waarschuwt de kustgemeente alvast voor de rellen die mogelijk uitbreken, moest Margriet Hermans naast de hoofdprijs grijpen.

Hereditary Beeld Reid Chavis

HEREDITARY

Toen ‘Hereditary’ in 2018 bij ons in de cinema verscheen, werd een noodnummer ingesteld en ­extra personeel ingezet om alle benauwde bioscoopgangers op te kunnen vangen. In Amerika had het debuut van Ari Aster namelijk voor paniek in de cinemazalen gezorgd. We gaan niet in detail treden, maar er is één huiveringwekkende shot in het bijzonder die, zo vrezen we, voorgoed op onze netvliezen staat gebrand. VTM 3 waagt het om dit verontrustende meesterwerk voor het eerst in Vlaanderen uit te zenden. Zonder noodnummer, deze keer. Goede moed!

VICTORIA’S SECRET: ANGELS & DEMONS

De hoogdagen van Victoria’s Secret zijn voorbij. Onderzoeksjournalist Matt ­Tyrnauer blikt in een driedelige docureeks terug op de opkomst en val van het lingeriemerk. Hoe wisten topmannen Lex Wexner en Ed Razek Victoria’s Secret zo alomtegenwoordig te maken? Hoe ongezond was het lichaamsbeeld dat het bedrijf verspreidde? En hoe is het merk zijn relevantie kwijtgespeeld? De docureeks grenst aan true crime, want ook de vriendschap tussen Wexner en Jeffrey Epstein komt ruimschoots aan bod.

Victoria's Secret: Angels & Demons Beeld Streamz

THE MATRIX

Slik de teleurstelling van de recente sequel ‘The Matrix Resurrections’ weg met de klassieker waarmee Neo’s geestverruimende avontuur begon. De stunts die de zussen Wachowski in deze baanbrekende actiefilm uit 1999 wisten vast te leggen, waren instant iconisch én treffen nog steeds doel. Rest ons de vraag: de rode pil, of de blauwe?

Beeld TF1

LOWLANDS 2022

Wij hebben Pukkelpop, onze zuiderburen hebben Lowlands dit weekend. Moet u beide missen? Geen nood, want dankzij de reportage maakt u het Nederlandse festival vanop de eerste rij mee. Muzikale hoogtepunten, nieuwe ontdekkingen en het ongeremde festivalleven, wat wilt een mens nog meer? Met onder andere: Arctic Monkeys, Stromae, The Opposites, Froukje en Goldband.

