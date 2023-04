Vanavond op tv: nog één keer Raaf en Tovenaar, een moordende huisvrouw en een heerlijke film voor debielen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Masked Singer’

Wat kunnen we nog zeggen over de finale van het populairste tv-programma in dit land? Misschien dat we na vandaag het woord ‘champignon’ weer normaal kunnen uitspreken, Coely weer onverdacht over straat kan lopen en de boekhouder van een bepaalde limonadefabrikant kwijlend voor tv zal zitten. Mocht er iemand een vierde man zoeken om op vrijdagavond te kleurenwiezen: Julie Van den Steen is weer vrij.

Om 20.35 op VTM

Pierce Brosnan, voor eeuwig en drie dagen James Bond, is deze keer de bad guy van dienst als zuipende huurmoordenaar die niet vies van een gortige uitspraak meer of minder. Het verhaal begint als een dollemanskomedie met bevriende criminelen, maar neemt halfweg de afrit van het emotionele drama.

Om 20.35 op VTM 4

Love and Death Beeld Streamz

‘Love and Death’

Elizabeth Olsen kruipt in de huid van Candy Montgomery, een diepgelovige huisvrouw uit Texas die in de zomer van 1980 het hoofd van haar buurvrouw met een bijl bewerkte, omdat die een affaire had met Candy’s man. Het is al de tweede reeks over de slachting in een halfjaar tijd, nadat Jessica Biel vorige herfst aan het kappen ging. ‘Dit gaat niet over een slechterik die een moord pleegt, maar over gewone mensen die verkeerde keuzes maken’, zegt Olsen.

Nu op Streamz

Lees ook het interview met Elizabeth Olsen: ‘Candy heeft zorgvuldig naar de juiste man gezocht’

‘Dumb and Dumber To’

Jim Carrey en Jeff Daniels maakten in 1994 een debiele film voor ieders innerlijke debiel en deden dat twintig jaar later dunnetjes over. De grappen zijn zo dwaas als ze groot zijn, maar lachen zult u. En maar goed ook, het leven is immers geen duidingsprogramma. Dat betekent niet dat u in ‘Dumb and Dumber To’ niets leert, want geloof ons, die truc met de vinger wil u na de film zelf proberen op café.

Om 22.30 op VTM 3

‘Amy Winehouse: Live at Shepherd’s Bush’

Concertopname uit 2007 die ook werd uitgebracht op cd en vinyl met de pijnlijke toepasselijke titel ‘I Told You I Was in Trouble’. Niettemin laat deze registratie een zangeres in vorm zien en dat een paar maanden na de release van haar tweede album ‘Back To Black’.

Om 21.14 op NPO 3

