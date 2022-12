Vanavond op tv: Nora Gharib in een tiny house, de ‘Dertigers’ in Lapland en Amy Winehouse in betere tijden

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Tiny House Battle’

Wonen op 27m²? Steeds meer mensen zeggen hun energieslurpende woning vaarwel en nemen hun intrek in een compact minihuisje. Nora Gharib schotelt in het gloednieuwe ‘Tiny House Battle’ twee bouwteams de ultieme klusuitdaging voor: ze krijgen negen dagen de tijd om een instapklare tiny house te ontwerpen.

Om 20.35 op VTM

‘Sporza: De Cup’

Het WK is nog maar net achter de rug of daar gaat de bal weer aan het rollen op de Belgische velden. Vanavond worden de eerste 1/8ste finales van de Croky Cup gespeeld, morgen zijn er nog drie duels. Canvas zendt vanavond Antwerp - Standard uit, morgen is het de beurt aan KRC Genk - Anderlecht op VTM 2.

Om 20.30 op Canvas

‘Money Monster’

George Clooney speelt de presentator van een beursprogramma op tv die wordt gegijzeld door een arme schlemiel die al zijn geld is kwijtgeraakt door een foute tip. Satirische thriller van Jodie Foster die zich grotendeels afspeelt op één set en de sfeer oproept van de maatschappijkritische films van de jaren 70.

Om 20.35 op VTM 4

Dertigers kerstspecial Beeld © VRT

‘Dertigers: kerstspecial’

De originele ‘Dertigers’-groep komt een allerlaatste keer samen. Ze trekken naar Fins Lapland om in de sneeuw en tussen de rendieren kerst te vieren. Ook actrice Kim Van Oncen (Saartje in de reeks) was er weer bij: ‘Toen ik naar dat noorderlicht stond te turen, voelde ik me nietiger dan ooit.’

Om 20.50 op Eén

Amy Winehouse: Live at Shepherd's Bush Beeld NTR

‘Amy Winehouse: Live at Shepherd’s Bush’

Amy Winehouse debuteerde in 2003 met het album ‘Frank’. In 2006 volgde haar tweede plaat ‘Back to Black’, waarvan vooral het eerste nummer ‘Rehab’ een grote hit werd. Het nummer gaat over haar drankgebruik, dat maakt dat haar optredens regelmatig worden afgelast of van slechte kwaliteit zijn. In 2008 won Winehouse vijf Grammy Awards. Het concert dat de NPO vanavond uitzendt werd opgenomen in maart 2007 in Shepherd’s Bush Empire in Londen.

Om 22.45 op NPO 3

