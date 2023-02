Vanavond op tv: (on)waardig ouder worden, mormonen in Finland en moord en straffeloosheid in Vlaanderen en de VS

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘And Just Like That...’

Carrie, Miranda en Charlotte are back! De kwieke vijftigers klitten in deze langverwachte spin-off van ‘Sex and the City’ nog altijd als giechelende tienermeisjes aan elkaar, alleen wil het ouder wordende lichaam niet altijd even gewillig meer mee en staan ze nu voor andere uitdagingen in hun leven. Grote afwezige is Kim Cattrall, die twaalf jaar lang femme fatale Samantha speelde.

Om 20.35 op Play5

Violet Braeckman in 'Assisen' Beeld SBS

‘Assisen’

Op dag drie van het assisenproces waarin u als kijker mee beslist over schuld of onschuld staat het gerechtelijk onderzoek van de speurders naar de moord op Samuel Indria (Geert Van Rampelberg) centraal. We zien beelden van de ondervraging van Eveline Van Laecke (Violet Braeckman) en van de reconstructie van de avond van de moord, waaruit duidelijk blijkt dat de beschuldigde liegt over haar alibi.

Om 21.00 op Play4

‘Champions League: RB Leipzig - Manchester City’

Onder huidig bondscoach van de Rode Duivels, Domenico Tedesco, haalde Leipzig vorig jaar de halve finale van de Europa League. Niet slecht, maar dit jaar hoopt de Duitse club de poort naar de Europese top écht open te gooien. Geen betere manier om dat doel te bereiken dan te stunten in de Champions League, tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne bijvoorbeeld (die evenwel door ziekte moet afhaken).

Om 20.35 op VTM 2

‘The Mission’

De mormonen proberen nog steeds zieltjes te winnen: elk jaar worden ruim 60.000 missionarissen de wereld rondgestuurd om mensen te bekeren. ‘The Mission’ volgt vier jonge gelovigen die moeten gaan prediken in Finland, godbetert. De vanouds ijzige, sceptische en introverte Finnen bekeren, blijkt een harde noot om te kraken.

Om 23.00 op Canvas

‘True Crime Belgium: De Beul van Deurne’

Je hebt boeven, bandieten en gangsters, en dan heb je Tony Baldassarre. ‘s Mans strafblad leest als een vuistdikke roman wanneer hij in 2017 door het lint gaat en zijn baas Luc Vuylsteke op een werf in Deurne tweemaal door het hoofd schiet. Hij krijgt levenslang, maar deze documentaire focust vooral op het feit dat Baldassarre vóór zijn veroordeling al voor 65 andere strafbare feiten moest voorkomen en meerdere keren in de gevangenis belandde. Hoe kan het dat hij telkens opnieuw kon vrijkomen?

Nu te zien op Streamz

Alex Murdaugh in 'Murdaugh Murders: A Southern Scandal' Beeld TMDb

‘Murdaugh Murders: A Southern Scandal’

Bij veel truecrimeseries op Netflix moeten de makers het verhaal ellenlang rekken om een aflevering gevuld te krijgen, maar bij ‘Murdaugh Murders’ lijken drie afleveringen niet genoeg om alle corruptie, verderf en straffeloosheid aan bod te laten komen. Centraal in deze reeks staat Alex Murdaugh, een ooit gerespecteerd advocaat uit South Carolina, die ervan wordt beschuldigd zijn vrouw en zoon te hebben vermoord. Die zoon, Paul Murdaugh, veroorzaakte in 2019 in dronken toestand een bootongeluk waarbij een 19-jarig meisje om het leven kwam. Dankzij zijn vaders connecties kwam Paul er licht van af. Waarom zou z’n vader hem nu willen ombrengen?

Nu te zien op Netflix

