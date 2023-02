Vanavond op tv: onderhandelen met de Führer, boeren zonder lief en een Robin Hood uit vervlogen tijden

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Could Hitler Have Been Stopped?’

De titel zegt het al: een documentaire over hoe de Führer kon worden tegengehouden. Zeven historici gaan na of een onderhandelde ‘peace for our time’ met Hitler, zoals Chamberlain die hoopte te bekomen, echt een utopie was of niet.

Om 00.30 op Discovery Science

‘De eeuwige oorlog’

De titel zegt het al: de eindeloze cyclus van oorlog en vrede door de ogen van Rudi Vranckx, de man die al eeuwig met oorlog bezig lijkt. Deze week spit Vranckx de oorlog in Oekraïne uit, luttele dagen nadat hij in ‘Tussen oorlog en leven’ op Eén liet zien hoe hij met Meryem El Mandoudi en Maksim Stojanac naar daar is getrokken.

Om 20.50 op Canvas

‘Boer zkt vrouw: blind verliefd’

De titel zegt het al: Dina Tersago heeft weer een blik boeren opengetrokken die niet met hun looks, maar met hun persoonlijkheid de tv-kijker moeten overtuigen. Dit is trouwens een goed moment om een primeur te lossen: in 2024 presenteert Tersago het eerste seizoen van ‘Boer zkt vrouw: boekhoudkundig berekend’, waar landbouwers de opbrengst van hun laatste drie aardappeloogsten moeten laten zien.

Om 19.55 op VTM

‘Escape from New York’

Nooit gesnapt waarom deze film zo heet: Kurt Russell ontsnapt namelijk vanuit Londen. Grapje, vrienden: natúúrlijk ontsnapt hij uit New York, dat in deze scifi met de esthetiek van een western een grote gevangenis is geworden. Russell vertolkt Snake Plissken, een zware jongen die de neergestorte presidentiële helikopter moet gaan redden.

Om 20.35 op VTM 4

‘The Adventures of Robin Hood’

De titel zegt het al: Robin Hood beleeft avonturen. Wat u níet mag verwachten: Kevin Costner die door het bos dartelt op de muziek van Bryan Adams. Wat dan weer wel: Errol Flynn als de OG Robin Hood in een fillm vol ongecompliceerde romantiek en plechtstatige dialogen. Een film zoals niemand die vandaag zou maken, maar waarvan je wel blij bent dat hij lang geleden gemaakt is;

Om 15.05 op BBC 2

