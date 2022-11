Vanavond op tv: Ontsnappen aan de broertjes Coppens, Zweedse misdaad en een sardonische thriller

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Dark Heart’

Canvas blijft maar strooien met nieuwe en buitenlandse series om je dit najaar aan op te warmen. Vanavond is er een dubbele aflevering van ‘The Dark Heart’, een Zweedse misdaadreeks over een verborgen liefde en een oude familievete, waarin ook een mysterieuze verdwijning moet worden opgelost.

Om 22.20 uur op Canvas

‘Drain the Oceans’

Vijfde seizoen van de reeks, waarin onderzoekers onder water op zoek gaan naar scheepswrakken, ruïnes en andere resten. In de eerste aflevering wordt de aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor doorgelicht.

Om 22.15 uur op National Geographic

‘Villa Sporza’

Karl Vannieuwkerke strijkt samen met Maarten Vangramberen, Imke Courtois en een heel panel aan analisten neer in het Wintercircus in Gent voor ‘Villa Sporza’, waar ze elke dag de wedstrijden van het WK vakkundig zullen fileren. Uitstekend nieuws voor de voetballiefhebber dus, maar wie dit jaar geen trek heeft in het WK, heeft gelukkig ook nog andere opties op tv.

Om 22.10 uur op Eén

‘De code van Coppens’

Staf en Mathias Coppens zijn terug met nieuwe escape rooms - in geïnspireerde thema’s zoals een frituur, een kinderboerderij en een tienerkamer - en een resem nieuwe BV’s die proberen te ontsnappen. Vanavond nemen Nathalie Meskens en Tine Embrechts het op tegen Pommelien Thijs en Francisco Schuster.

Om 20.35 uur op VTM

‘Gone Girl’

David Fincher verfilmde de bestseller van Gillian Flynn, waarin een cafébaas (Ben Affleck) verdacht wordt van de moord op zijn spoorloos verdwenen vrouw, een populaire schrijfster (Rosamund Pike). Sardonische thriller, waarin the battle of the sexes op groteske wijze wordt gevoerd.

Om 19.55 uur op Play 6

