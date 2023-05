Vanavond op tv: oog in oog met Will Tura, de Mol en de Planckaerts

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Hoop doet leven’

Jean Kluger, die vijftig jaar lang Will Tura’s producer en uitgever was, vroeg regisseur Dominique Deruddere om zijn visie over de artiest te verfilmen. De Keizer van het Vlaamse lied is erg gesteld op zijn privacy, maar in deze film wordt aan de hand van privéfoto- en filmmateriaal voor het eerst een beeld geschetst van de persoonlijke kant van de artiest. Het resultaat is een compromisloze prent van ‘s mans rijkgevulde leven dat off-screen wordt verteld door Jan Decleir.

Om 20.40 op VRT1

‘De Mol’

Bijna zes maanden na hun avontuur op Amerikaanse bodem zien de kandidaten elkaar eindelijk terug. De kerfstok van de mol wordt aan een grondig onderzoek onderworpen: alle sabotages in beeld gebracht. En zijn alle vragen nu beantwoord?

Om 23.50 op PLAY4

‘Château Planckaert’ (slot)

Bijna 30 jaar geleden reed Eddy Planckaert de rally van Tielt en vandaag staat Eddy Junior aan de start van de TAC-rally. Junior is vastberaden papa Planckaert te kloppen en een betere plek te behalen in het klassement. In het slot van ‘Château Planckaert’ leggen Christopher en Francesco de laatste van de 80.000 leitjes op het dak in Frankrijk.

Om 20.00 op VRT1

‘The Mauritanian’

Waargebeurd drama van Kevin Macdonald over Mohamedou Ould Slahi, de Mauritaniër in kwestie die jarenlang onschuldig werd vastgehouden in Guantanamo Bay. Uiteindelijk kwam hij vrij met de hulp van advocate Nancy Hollander (Jodie Foster). Boeiende biopic, waaruit we leerden dat er een McDonald’s vlak bij de beruchte legerbasis ligt.

Om 23.00 op BBC TWO

‘The Mother’

Jennifer Lopez viert Moederdag met een blockbuster op Netflix. In ‘The Mother’ speelt ze een huurmoordenaar met één zwakke plek: de dochter die ze jaren geleden heeft afgestaan. Voor één keer geen romantische komedie voor Lopez , maar een volbloed actiefilm die wordt vergeleken met Luc Bessons klassieker ‘Léon’.

Op Netflix

