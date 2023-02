Vanavond op tv: oorlogsmisdaden, een fascinerende karakterstudie en de sensatie uit ‘The Last of Us’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Omloop het Nieuwsblad’

De Ronde van San Juan en de Ruta del Sol zijn mooi voor de statistieken, maar de modale Vlaming demarreert pas naar zijn tv als er kasseien voor de wielen liggen. Puisten worden bedwongen, neuzen kussen de bijbehorende voorwielen en op de tongen van Karl en José liggen namen als de Haaghoek, de Valkenberg en de Lange Munte. Wout en Mathieu slaan deze over, maar een kniesoor die erom maalt. Moeder, het is koers!

Om 13.30 op Eén

Lees ook ons interview met Tom Boonen: ‘Ik léés de koers nog altijd even goed als toen ik er zelf tussen reed’

‘Verkracht aan het front’

Seksueel misbruik was en is een beproefd oorlogswapen, ook tijdens het conflict dat vandaag in Oekraïne woedt. Nu al doet de overheid er alles aan om slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld op te sporen. Inge Vrancken volgde voor haar documentaire de procureurs die daarmee bezig zijn en ging in Bosnië op zoek naar slachtoffers die dertig jaar geleden tijdens de Bosnische burgeroorlog hetzelfde meemaakten.

Om 20.10 op Canvas

De zestigste verjaardag van Lara (Corinna Harfouch) is er eentje in mineur: haar zoon speelt op haar zestigste verjaardag zijn eerste grote pianoconcert in Berlijn, maar heeft alle contact verbroken. Familieleden raden Lara aan om dat ook zo te houden, een uitgangspunt van waaruit een fascinerende karakterstudie wordt ontsponnen.

Om 22.15 op Canvas

Corinna Harfouch als Lara Jenkins Beeld VRT

‘A Hard Day’s Night’

De eerste Beatles-film was een vreemde, vernieuwende mix van docu en fictie, waarin de Fab Four worden gevolgd tijdens de twee dagen voor een televisieoptreden. John, Paul, George en Ringo zijn de hele tijd op de vlucht voor hysterische fans én voor Pauls grootvader, die amok maakt en de jongens op het verkeerde pad wil brengen. Boven alles is het een ode aan de muziek, zwaar beïnvloed door de Franse nouvelle vague.

Om 16.05 op BBC 2

‘Linda Ronstadt - The Sound of My Voice’

Sinds ‘Long, Long Time’ een grote rol speelde in ‘The Last of Us’ is Linda Ronstadt weer hip onder de kids. Geen idee hoeveel van die hippe jongelingen op een zaterdagavond zullen afstemmen op de BBC, maar tante Beeb heeft wel een prima documentaire over Ronstadt in de aanbieding. Onder anderen Jackson Browne, Emmylou Harris, Dolly Parton en Aaron Neville vertellen over hun samenwerkiing met haar.

Om 22.00 op BBC 2

