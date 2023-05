Vanavond op tv: op date met de dood, de enigmatische Brian Jones en een laatste keer op zee met Wim Lybaert

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Nr. 10’

De tiende film van Alex van Warmerdam is een bevreemdende rit, waarin de fans heel wat van zijn typische kenmerken terugvinden – de absurditeit, de gortdroge humor – maar dan nóg extremer. Een intrige rond een gezelschap dat een toneelstuk repeteert is slechts een opstapje om al zijn duivels te ontbinden.

Om 20.25 op NPO 3

‘Dating Death’

Rodney Alcala was in 1978 te gast In ‘The Dating Show’ en probeerde van achter een muur het hart van een jongedame te veroveren. Hij mocht op date met Cheryl Bradshaw, maar toen zij hem in het echt zag, veranderde ze van gedachten. Haar buikgevoel heeft haar wellicht het leven gered: op het moment van zijn tv-optreden had hij al minstens één slachtoffer gemaakt en daarna zou hij alleen maar bloeddorstiger worden. Volgens sommigen zou de man tegen de 130 doden op zijn geweten hebben.

Om 23.20 op Canvas

'Justified' Beeld Disney+

‘Justified’, seizoen 1-6

Disney+ komt na ‘The English’ ook met alle seizoen van ‘Justified’, een thrillerdrama gebaseerd op het werk van misdaadauteur Elmore Leonard. Hetis geen klassieke western, want de reeks speelt zich af in het Kentucky van vandaag. Maar ze is wel opgebouwd volgens de regels van het genre, met een verhaal over een rechtschapen man die orde probeert te scheppen in een klein dorpje waar straffeloosheid heerst.

Nu op Disney+

‘The Stones and Brian Jones’

Brian Jones lag mee aan de basis van het succes van de Stones, maar vervreemdde door drugsgebruik van de rest van de band en kwam in 1969 tragisch om het leven. Deze docu herdenkt de enigmatische figuur.

Om 22.00 op BBC 2

Bernd Baert en Wim Lybaert - 'Een jaar op zee' Beeld vrt

‘Een jaar op zee’ (slot)

Wim Lybaert mag afscheid nemen van zijn vissers, want het is alweer de laatste aflevering van ‘Een jaar op zee’. Acht afleveringen lang maakte hij een ‘verslag van zijn onderdompeling in de wondere wereld van de Belgische visserij’, nu luistert hij nog een laatste keer naar de roep van de zee.

Om 20.40 op VRT 1

