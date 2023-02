Vanavond op tv: Op de sofa met Jade Mintjens, Brad Pitt als vampier en de (voorlopig) laatste keer Andy Peelman

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Interview with the Vampire’

Gothic prent van Neil Jordan, gebaseerd op de roman van Anne Rice. Brad Pitt speelt een gedeprimeerde jongeman die in de 18de eeuw gebeten wordt door vampier Tom Cruise en vervolgens zelf opgescheept zit met het eeuwige leven. Sfeervolle film, met een goede Cruise.

Om 20.35 uur op Play5

‘Slotakkoord’

Al meer dan twintig jaar werkt dokter François Damas in de afdeling euthanasie van één van de grootste ziekenhuizen in Luik. Daar begeleidt hij mensen naar hun zelfgekozen einde, een taak die hem niet in zijn koude kleren gaat zitten.

Om 23.19 uur op NPO 2

Beeld Panenka

‘Winteruur’

In Humo getuigde komiek Jade Mintjens onlangs nog over haar gegeneraliseerde angststoornis: ‘Vóór een afspraak komt de angst vaak weer opzetten, en dan voel ik de impuls om alles af te blazen en thuis te blijven. Maar dat doe ik niet meer: ik verplicht mezelf om te gaan’. Gelukkig maar, want anders kon u vanavond niet genieten van haar passage in ‘Winteruur’, met de immer geruststellende Wim Helsen.

Om 22.55 uur op Canvas

‘Nachtdieren’

In Nachtdieren gaat Raven van Dorst op zoek naar het mysterie van de nacht. Wie zijn er nog wakker; welke mensen kúnnen niet slapen en welke mensen wíllen niet slapen? Een beetje ‘Alloo in de nacht’ dus, maar dan hopelijk met een minder irritante presentator.

Om 21.20 uur op NPO 3

Beeld VTM

‘Een echte job’

Voor de liefhebbers van reality tv meets ziekenhuisseries, ingezoomde shots van bloedprikkende naalden of all things Andy Peelman: een treurige dag, want ‘Een echte job’ is vanavond aan de laatste aflevering van het seizoen toe. Voor Onze Man, daarentegen: een verlossing.

Om 20.35 uur op VTM

