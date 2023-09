Vanavond op tv: op jacht met Axel Daeseleire en quizzen met Philippe Geubels

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Klopjacht’

Veertien doodgewone Vlamingen proberen ook in het derde seizoen van ‘Klopjacht’ de speurders te slim af te zijn en zeventien dagen lang voortvluchtig te blijven. Vorig seizoen wonnen de speurders, dus het is afwachten of de kandidaten het dit keer beter doen.

Om 20.00 op Play 4

'Ik heb het u letterlijk juist gezegd' Beeld © VRT

‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’

Nieuwe quizshow met Philippe Geubels in de rol van quizmaster. De encyclopedieën van A tot Z lezen hoeven de deelnemers niet te doen, want alle antwoorden worden gewoonweg tijdens de aflevering getoond. Dan maar hopen dat uw kortetermijngeheugen u niet in de steek laat!

Om 20.00 op VRT 1

De twaalf - Koen De Graeve (Anton Bergman) - Lou Miller (Julie Bergman) Beeld © VRT

‘De twaalf: de Assepoestermoord’

Anton Bergman (Koen De Graeve) en zijn dochter Julie (Lou Miller) worden beschuldigd van de moord op ex-partner en stiefmoeder Marianne (Katrien De Ruysscher). Ook in het nieuwe seizoen van fictiereeks ‘De twaalf’ krijgen twaalf juryleden de taak om te beslissen over het lot van de man en zijn dochter. Wie geloof jij?

Om 21.05 op VRT 1

‘Rainbow Warrior’

De Rainbow Warrior, het schip van Greenpeace, ontplofte in de zomer van 1985 en zonk in een paar tientallen minuten naar de zeebodem. Al snel bleek dat de ramp geen ongeluk was, zoals de politie en mensen op de boot in het begin dachten, maar het gevolg van een aanslag. Deze driedelige BBC-docu reconstrueert hoe het schip aan zijn einde kwam.

Om 20.00 op VRT Canvas

'Waterworld' Beeld rv

‘Waterworld’

Deze ambitieuze avonturenfilm over een wereld waar de poolkappen zijn gesmolten, werd destijds met de grond gelijkgemaakt. Maar dertig jaar afstand schept perspectief: het concept (‘Mad Max’ op het water) is ambitieus, het ziet er geweldig uit en de actieregie van Kevin Reynolds mag er zijn.

Om 20.30 op VTM 3

