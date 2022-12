Vanavond op tv: op pad met Kortrijks ‘finest’, Siska Schoeters op botoxconsultatie en Matthias Schoenaerts aan de zijde van Christian Bale

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Helden van hier: Op interventie - seizoen 2'

Na politiezone CARMA in Limburg staan de schijnwerpers in dit tweede seizoen op de dames en heren van de politie van Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Passeren onder andere de revue: een wilde achtervolging, een ontsnapte patiënt, een gewapende overval en een typisch geval van verkeersagressie.

Om 20.35 op VTM

‘Durf te vragen: plastische chirurgie’

Plastische chirurgie zit in de lift. Steeds meer volwassenen en vooral jongeren willen hun uiterlijk veranderen of, naar eigen gevoel, verbeteren. Het kan gaan om reconstructies maar in veel gevallen gaat het om cosmetische operaties. Siska Schoeters ondergaat een zogenaamde ‘glamourisation’ en gaat mee op ‘botoxconsultatie’ met Claudio.

Om 20.50 op Eén

‘Winteruur’

Vanavond vlijt schrijver en scenarist Angelo Tijssens zich neer in de comfortabele sofa van Wim Helsen en Ighor. Tijssens schreef samen met Lukas Dhont de fijngevoelige scenario’s voor ‘Girl’ en ‘Close’. Die laatste haalde onlangs de longlist voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Eind januari wordt de shortlist van vijf genomineerde films bekendgemaakt.

Om 23.05 op Canvas

Christian Bale, Margot Robbie en John David Washington in 'Amsterdam' Beeld 20th Century Studios

‘Amsterdam’

‘Amsterdam’ had een klinkend succes moeten worden: regisseur David O. Russell had zichzelf al bewezen met ‘Silver Linings Playbook’, ‘American Hustle’ en ‘The Fighter’, en de plot beloofde een historische thriller met een donker-komische ondertoon: twee Amerikaanse vrienden worden tijdens het interbellum verdacht van een moord die zij niet gepleegd hebben. Russell wist een indrukwekkende cast te verzamelen, met Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Taylor Swift en Matthias Schoenaerts. Helaas: de reviews waren vernietigend en in de bioscopen in de VS liep de ticketverkoop voor geen meter. De film heeft nooit de Belgische zalen gehaald, en 20th Century Studios zou er 80 miljoen dollar aan verloren hebben. Is ‘Amsterdam’ dan zo’n stinker? Snuffelt u zelf eens op Disney+.

Nu te zien op Disney+

‘Gaming Wall Street’

In 2021 steeg het aandeel van GameStop – een noodlijdende Amerikaanse winkelketen – in enkele weken van 17 tot zo’n 500 dollar: het resultaat van een bizar beursspel, waaraan HBO Max nu een tweedelige documentaire wijdt. Het waren namelijk geen ervaren beursspecialisten of welvarende businessmensen die de prijs opdreven, maar een aantal nerds die elkaar vonden op het sociale medium Reddit. De documentaire belooft in verstaanbare taal uit te leggen hoe shortsellers het financiële systeem voortdurend bedotten, en hoe de Reddit-gebruikers hén een hak hebben gezet. De verteller van dienst kent het een en ander van de zakenwereld: Kieran Culkin is namelijk ook bekend als Roman Roy, de jongste zoon van de steenrijke familie uit de briljante fictiereeks ‘Succession’.

Nu te zien op Streamz

