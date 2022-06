Vanavond op tv: op visite bij SOS Piet, een boksende Jood, en criminelen aan de haal met Hitlers wijn

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Buurman, wat doet u nu?’

Vanavond is Cath Luyten te gast bij Piet Huysentruyt in Zuid-Afrika. Als tv-chef leerde ‘SOS Piet’ zijn volk koken. Als culinaire topchef verzamelde hij twee Michelinsterren: eentje in België en eentje in Frankrijk. Zijn Franse sterrenrestaurant Likoké liet hij intussen in veilige handen van zoonlief. Nu geniet hij samen met vrouw Vero van een rustiger leven als God in Franschhoek, nabij Kaapstad.

Om 21.10 op Eén

‘Rudeboy: The Story of Trojan Records’

Eind jaren 60, begin jaren 70 groeide het Londense Trojan Records uit tot één van de meest invloedrijke platenlabels uit de geschiedenis. Drijvend op de Jamaicaanse migratiegolf naar Engeland werd het label een autoriteit op gebied van ska, rocksteady, reggae en dub. Onder meer legendarische artiesten als Lee ‘Scratch’ Perry, Toots Hibbert en Marcia Griffiths doen in deze docu hun verhaal.

Om 22.55 op Canvas

‘Mel’

Deze intieme documentaire vertelt het aangrijpende verhaal van de Armeense Meline Daluzyan, die in 2007 het wereldrecord gewichtheffen voor vrouwen verbrak en uitgroeide tot een nationale heldin. Maar wanneer ze later haar wens uitspreekt om als man door het leven te gaan, wordt ze in het conservatieve Armenië aan de schandpaal genageld en vernederd. Mel vlucht naar Nederland, waar hij inmiddels een transitie tot man ondergaat.

Om 23.15 op NPO 2

Ben Foster in ‘The Survivor’ Beeld rv

‘The Survivor’

Op z’n 80ste staat de legendarische regisseur Barry Levinson (‘Rain Man’, ‘Good Morning, Vietnam’) nog steeds op de set. Op Netflix kunt u kijken naar zijn aangrijpende verfilming van het heftige levensverhaal van Harry Haft, een Poolse Jood die in 1941 in Auschwitz belandde, waar hij werd gedwongen om ter vermaak van de SS-soldaten bloederige bokswedstrijden uit te vechten tegen de andere gevangenen. De uitstekende karakteracteur Ben Foster verloor voor de rol van de getraumatiseerde Harry maar liefst 40 kilo!

Nu te zien op Netflix

Boris Van Severen en Jurgen Delnaet in 'Een goed jaar' Beeld Streamz

‘Een goed jaar’

Wat als je in de Ardennen per toeval op een verzameling wijn botst die nog van Hitler geweest is? ‘Jackpot!’, denken kruimeldieven Erik (Jurgen Delnaet) en Lenny (Boris Van Severen). De nieuwe serie ‘Een goed jaar’ – van dezelfde makers als ‘Amigo’s’ – bulkt van de schimmige figuren die wanhopig centen nodig hebben. Van Severen: ‘Het zijn allemaal onhandige zoekers die op een cruciaal kruispunt in hun leven staan.’

Nu te zien op Streamz, later ook op VTM

