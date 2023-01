Vanavond op tv: Op weekend met Joris Hessels, de pioniers van de webcomic en achter de schermen van Shein

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De weekenden’

Joris Hessels drukt in het laatste seizoen van ‘De weekenden’ opnieuw acht Vlamingen een kleine camera in de handen om een jaar lang hun lief en leed te filmen. Om de twee maanden komen ze in de buurt van Dinant een weekend samen om hun verhalen te delen met elkaar. Eén van de weekenders is Christoph (43), die beide benen en een arm verloor door een ongeval.

Om 21.20 op Canvas

‘De rechtbank’

Het twaalfde seizoen van ‘De rechtbank’ neemt onder meer een kijkje in de zittingzaal van de 44-jarige Siegfried Stallaert. Hij is politierechter in Aalst en heeft de reputatie één van de strengste rechters van Vlaanderen te zijn. ‘Ik zal mijn kinderen nooit, zoals sommige ouders, aanmoedigen om eens aan een glas bier of wijn te nippen.’

Om 21.00 op Play4

‘Telefacts: Achter de schermen van Shein’

Shein is een Chinees ‘fast fashion’-merk dat in korte tijd enorm gegroeid is. Op TikTok promoten allerlei influencers de hippe en goedkope kleding. Maar wat gaat er écht schuil achter het hyperpopulaire modemerk? ‘Telefacts’ toont vanavond een undercoverreportage over de arbeidsomstandigheden in een Shein-fabriek.

Om 21.55 op VTM

Christina De Witte (Chrostin) in 'In het echt heb ik een neus' Beeld NTR

‘In het echt heb ik een neus’

Naast de vele foto’s van stralende influencers vind je op sociale media ook steeds meer zogenaamde ‘webcomics’: korte, oprechte en persoonlijke strips waarin de tekenaar onderwerpen aansnijdt die weinig aan bod komen op sociale media. In deze docu over de webcomic als nieuwe kunstvorm passeert ook onze Chrostin de revue. Haar cartoons gaan bijvoorbeeld over hoe onveilig vrouwen zich soms op straat voelen.

Om 22.40 op NPO 2

