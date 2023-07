Vanavond op tv: Oppenheimer, ‘Bird Box’ en een visueel verbluffende film

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘To End all War: Oppenheimer & The Atomic Bomb’

Om u alvast voor te bereiden op ‘Oppenheimer’, geregisseerd door Christopher Nolan en woensdag in de bioscoop, zendt Canvas ‘To End All War’ uit, een ook al gloednieuwe documentaire over de man. ‘To End All War’ legt de focus op het werk van Oppenheimer als hoofd van het Manhattan Project, door de Amerikaanse overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog opgezet om de atoombom te ontwikkelen. De eergierige Oppenheimer werkte dag en nacht om de race te kunnen winnen, en toen op 16 juli 1945 voor het eerst een atoombom succesvol tot ontploffing werd gebracht in de woestijn van New Mexico, moest dat voor hem een triomf zijn. Maar toen hij de verwoestende kracht zag, voelde Oppenheimer vooral angst en ontzetting.

Om 20.45 uur op Canvas

‘De oorsprong van de Melkweg’

Scott Trager werkte dertien jaar aan een sterrenkijker die licht moet werpen op de vorming van ons Melkwegstelsel. Op het eiland La Palma, waar de hemel helderder is dan elders, test hij zijn instrument.

Om 22.10 uur op NPO2

‘Blade Runner 2049'

Sequel op de sf-klassieker van Ridley Scott, geregisseerd door Denis Villeneuve. Ryan Gosling speelt K, een replicant die oudere, onbetrouwbare soortgenoten opspoort en koud maakt. Een visueel pareltje, met een bedachtzaam tempo, een intelligent scenario en een bewust onwennige sfeer.

Om 20.30 uur op VTM3

‘Bird Box Barcelona’

Sandra Bullock waagde zich met ‘Bird Box’ uit 2018 voor het eerst aan horror en bezorgde Netflix een kijkcijferkanon. Omdat ze na de flops ‘Speed 2’ en ‘Miss Congeniality 2’ nooit nog sequels wil draaien, moest de streamingdienst voor een vervolg een andere weg inslaan. Het resultaat: ‘Bird Box Barcelona’, een Spaanse remake met een nieuwe cast.

Nu op Netflix

‘Two Mules for Sister Sara’

Komische western waarin Clint Eastwood non Shirley MacLaine redt van slechtgemanierde cowboys. De twee gaan daarna op pad om een fort op te blazen. Eastwood en MacLaine zijn goed op elkaar ingespeeld, regisseur Don Siegel toont zich een ouderwetse professional.

Om 20.35 uur op VTM4

