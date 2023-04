Vanavond op tv: opschudding in ‘Blind gekocht’, een Belgisch voetbalfeest en Emily Blunt in het Wilde Westen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Blind gekocht’

Vorige week zagen we hoe Jani Kazaltzis na maanden vruchteloos zoeken dan tóch een huissleutel bovenhaalde voor Anouchka en Mathias: eindelijk had het ‘Blind gekocht’-team een huis gevonden en kwam er een einde aan de lijdensweg van het koppel. Maar de woning bleek niet echt in de smaak te vallen: ‘Onze ergste nachtmerrie.’ Opschudding alom! ‘Ik denk dat we voor de eerste keer iets gaan moeten doen dat we nog nooit gedaan hebben’, aldus expert Bart.

Om 21.00 op Play4

‘Dertigers: slot’

In de laatste aflevering van het vernieuwde, met vers bloed geïnjecteerde ‘Dertigers’ eindigt het feestje van de jarige Laura (Emma Moortgat) in mineur. Voor Jonas (Gilles Van Hecke) is het duidelijk: hij moet een keuze maken tussen Ruben (Roman Van Houtven) of Laura.

Om 21.25 op Eén

‘Elysium’

In het jaar 2154 is de wereld verdeeld in twee: de rijken wonen op het prachtige ruimtestation Elysium en de rest van de bevolking moet proberen te overleven op de bouwvallige en vervuilde planeet Aarde. Overtuigend sf-drama met adembenemende digitale effecten en een fantastische production design, maar regisseur Neill Blomkamp (‘District 9') ramt zijn boodschap van sociale ongelijkheid er nogal hard in.

Om 20.35 op VTM 3

‘Voetbal: Europa en Conference League’

Zowel Union als AA Gent en Anderlecht beschikken over gunstige papieren om vanavond door te stoten naar de halve finales. Union speelde vorige week 1-1 gelijk op het veld van Leverkusen en mag de klus vanavond in eigen huis – nou ja, in het Lotto Park in Anderlecht – proberen te klaren. Anderlecht trekt in de vooravond naar Alkmaar, waar het een 2-0-zege verdedigt. En AA Gent hoopt in Londen een 1-1 uit de heenwedstrijd in zijn voordeel om te buigen.

Om 18.20 op Play5: AZ - Anderlecht

Om 20.35 op Canvas: Union Sint-Gillis - Bayer 04 Leverkusen

Om 20.55 op Play Sports 1: West Ham - AA Gent

Emily Blunt in 'The English' Beeld Drama Republic/BBC/Amazon Studios

‘The English’

‘A rare, sensational masterpiece’, zo kopte The Guardian boven zijn recensie van deze zesdelige dramaserie over een Engelse aristocrate (Emily Blunt) die in de Far West de dood van haar zoon wil wreken. ‘The English’ behoort tot het revisionist western-genre, wat betekent dat het alle uiterlijke kenmerken van een western heeft, maar dat het komaf maakt met het romantische en simplistische beeld van cowboys en indianen.

Nu te zien op Disney+

